Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video

Plecat de la CFR Cluj în luna august, Dan Petrescu a luat o pauză de la fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Fostul internațional a ajuns să facă chimioterapie, iar de curând a fost surprins într-una dintre puținele apariții publice.

Apariție publică pentru Dan Petrescu

Mult schimbat din cauza tratamentului și destul de slăbit, Dan Petrescu a fost filmat de publicația Atac la Persoană în timp ce face o plimbare pe Șoseaua Nordului din București împreună cu un apropiat.

Îmbrăcat cu o geacă groasă de iarnă și cu ochelari de soare, tehnicianul în vârstă de 58 de ani s-a oprit la un moment dat, a întins brațele și a tras aer în piept, ca într-un gest al unui om care căuta această ieșire.

În ciuda faptului că se vede faptul că este slăbit, Petrescu s-a plimbat cu pas apăsat, iar starea generală de sănătate pare să fie una destul de bună. Și asta mai ales că în ultima vreme au tot apărut vești nu tocmai bune.

Un gest simplu, o gură de aer și semnul clar că lucrurile se așază din nou După luni întregi în care numele lui Dan Petrescu a fost legat mai mult de îngrijorare decât de fotbal, apar primele imagini clare cu fostul internațional român, surprins la o plimbare în zona Herăstrău – Șoseaua Nordului. Este, practic, prima apariție publică vizibilă de când s-a vorbit intens despre problemele de sănătate și tratamentul pe care l-a urmat. Paparazzii noștri l-au filmat într-un moment extrem de sugestiv. La un moment dat, Petrescu se oprește, întinde brațele și trage adânc aer în piept, ca într-un exercițiu de respirație sau, poate, ca într-o clipă de eliberare. Nu pare un gest întâmplător. Este genul de mișcare pe care o face un om care a trecut printr-o perioadă grea și care, pentru prima dată după mult timp, simte că poate respira din nou normal. Vizibil mai slab, dar mult mai bine În ultimele luni, în spațiul public s-a vehiculat intens faptul că Dan Petrescu ar fi slăbit considerabil, existând inclusiv speculații privind gravitatea stării sale de sănătate. Imaginile surprinse astăzi confirmă parțial aceste informații: este mai slab decât era cunoscut publicului, iar transformarea fizică este evidentă. În același timp, însă, ceea ce se vede clar este o stare generală mult mai bună. Merge sigur, are un pas constant, nu pare slăbit sau nesigur. Dimpotrivă, expresia feței și gesturile transmit ideea de echilibru și de revenire. Îmbrăcat gros, cu o geacă lungă de iarnă, căciulă și ochelari de soare, Petrescu merge liniștit pe aleea de lângă Parcul Herăstrău, într-o zonă discretă, frecventată adesea de locuitorii din cartier. Nu se grăbește, nu caută atenția nimănui și nu interacționează cu trecătorii. Revenirea la normalitate După plimbare, fostul antrenor este surprins intrând într-un bloc de pe Șoseaua Nordului, alături de șoferul său. Un detaliu banal, dar extrem de important: rutina zilnică pare să se fi reinstalat. Nu mai vorbim despre drumuri la spital, clinici sau apariții tensionate, ci despre o zi obișnuită, într-un cartier familiar. Surse din fotbal au vorbit, în ultimele săptămâni, despre faptul că tratamentul urmat de Dan Petrescu ar fi dat rezultate, iar starea lui s-ar fi stabilizat. Apariția de astăzi vine să întărească această idee: chiar dacă urmele perioadei dificile sunt încă vizibile, semnele de revenire sunt clare. O imagine care spune mai mult decât orice comunicat În lipsa unor declarații oficiale sau a unor explicații medicale detaliate, imaginile spun totul. Gestul de a trage aer în piept, mersul calm, lipsa oricărei grabe sau tensiuni – toate indică faptul că Dan Petrescu traversează o etapă de recuperare, nu una de declin. Pentru un om cunoscut drept dur, exigent și perfecționist, inclusiv cu propriul corp, această apariție are o încărcătură aparte. Nu este o revenire spectaculoasă, ci una umană, firească, exact așa cum se întâmplă după o luptă grea. 📍 Herăstrău – Șoseaua Nordului 📸 Primele imagini cu Dan Petrescu după tratament @Prosport.ro

Situația lui Dan Petrescu cutremură fotbalul românesc

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a fost extrem de marcat de situația prin care trece Dan Petrescu și a acestuia din cauza chimioterapiei.

”A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort (n.r. – când afli de problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu). Se zbârlește pielea pe mine.

Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne Ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a declarat Iorgulescu.

Giovanni Becali, marcat de problemele lui Dan Petrescu

În cadrul unei ediții a emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a precizat că Dan Petrescu , dar este încrezător că bunul său prieten va trece peste toate problemele și își va reveni.

”Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui.

Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a spus Giovanni Becali.