Dan Petrescu, prima reacție despre interesul lui Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Pot să vă spun”

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Gigi Becali a anunțat recent la FANATIK SUPERLIGA că . „Bursucul” a fost văzut sâmbătă, 8 august, într-un loc total neașteptat. Cum a reacționat și unde l-au surprins camerele de filmat pe cel mai titrat antrenor român al ultimele două decenii.

Cum a reacționat Dan Petrescu după ce Gigi Becali a declarat că îl dorește la FCSB

Dan Petrescu este unul dintre cei mai importanți antrenori români din ultimii 20 de ani. Fostul mare internațional român și-a consolidat numele și în postura de tehnician după multiplele trofee câștigate în România și după ce a reușit performanțe notabile alături de CFR Cluj, cu care a mers în primăvara europeană. El , chinuit de problemele de sănătate.

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Acum, vizibil mai bine după lupta cu boala care l-a făcut să piardă foarte mult în greutate în urma tratamentelor, românesc. Așteptat de Gigi Becali la FCSB, „Bursucul” a reacționat ferm. „Nu pot să spun ceva clar. Pot să spun doar că e normal că sunt bucuros că lumea nu m-a uitat, că sunt apreciat în continuare, asta e important. (N.r. V-a fost propus să preluaţi postul de antrenor la FCSB) Nu, nu. (N.r. Şi domnul ) Înseamnă că am făcut ceva bine, d-aia sunt dorit. Încă nu am luat nicio decizie. Aştept să vedem în continuare, nu e nimic clar”, a spus tehnicianul, citat de

Unde a fost surprins Dan Petrescu, dorit de Gigi Becali la FCSB

din etapa a 2-a în cursul zilei de sâmbătă, 8 august. La partida Concordia Chiajna – FC Bihor, camerele de filmat l-au surprins la lojă pe Dan Petrescu, asistând încă de la început la meciul dintre cele două subdivizionare.

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Ce a spus Gigi Becali despre Dan Petrescu

Ultima partidă pe care Dan Petrescu a pregătit-o din postura de antrenor a fost Hacken – CFR Cluj 7-2, în Conference League. Gigi Becali îl dorește pe fostul mare internațional român la FCSB în calitate de director tehnic, care să îl sfătuiască și să îi dea cele mai bune indicații în timpul meciurilor bucureștenilor.

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„Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, îl luăm pe Dan’. Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând’. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni ‘Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi‘”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB a bifat doar o remiză cu Farul la ultimul meci din campionat, scor 2-2. Luni, 10 august, bucureștenii se deplasează pentru confruntarea cu Sepsi din cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga.