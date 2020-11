Dan Petrescu, prima reacţie după rezilierea contractului cu CFR Cluj: ”Este mai bine pentru club!” Video

Antrenorul Dan Petrescu a oferit prima reacţie după rezilierea contractului cu echipa CFR Cluj și a dezvăluit că nu exclude o întoarcere în Gruia în viitor.

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK despărțirea de Dan Petrescu la scurt timp după înfrângerea cu Poli Iași.

FANATIK a mai anunțat în exclusivitate că cele două părți au ajuns la un acord pentru încetarea colaborării, tehnicianul renunțând la clauza de reziliere de 2.000.000 de euro.

Reacția lui Dan Petrescu după rezilierea înțelegerii cu CFR Cluj

”Împreună cu clubul am decis rezilierea contractului pe cale amiabilă. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine, ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui”, a fost prima reacție a lui Dan Petrescu după reziliarea contractului cu CFR Cluj.

”Aș vrea să mulțumesc clubului CFR Cluj pentru acești ani minunați petrecuți împreună. Sunt mândru și fericit de tot ce am făcut aici în acești trei ani. Aș vrea să mulțumesc în primul rând patronului de la CFR Cluj care a avut încredere în mine și m-a ajutat în toate momentele, indiferent că au fost bune sau rele”, a declarat tehnicianul într-o conferință de presă.

”De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor jucătorilor care au fost minunați în acești trei ani. Se știe că eu sunt un antrenor mai dificil, iar ei au reușit să mă suporte așa de mult. Și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc fanilor lui CFR Cluj, celor care au crezut și m-au ajutat în aceștri trei ani fantastici”, a continuat el.

”Viața merge înainte, plec cu capul sus de la CFR Cluj. Sunt mulțumit de ce am realizat și sper ca într-o zi să mă întorc să antrenez aici. Sunt încă tânăr și cred că pot să mai antrenez mulți ani de acum încolo. În momentul acesta îmi doresc o minivacanță, dar în același timp sunt un antrenor liber care e clar că dacă apare o ofertă de nerefuzat mâine, la cum mă cunosc eu pe mine, e posibil să o accept.

Cel mai important e să mă liniștesc și să mă gândesc și la mine, pentru că în această perioadă am dat mai mult clubului, decât mie și familiei mele. Am stat foarte mult la club, nici în pandemie nu am plecat din Cluj, am fost tot timpul aici. De aceea cred că merit o vacanță. Urez succes echipei în campionat și în Europa League să se califice mai departe”, a încheiat Petrescu.

Patronul clubului CFR Cluj, Neluțu Varga, a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că îl dorește pe banca tehnică pe Adrian Mutu, dar acest lucru poate avea efect de tsunami. FANATIK a aflat că numirea selecționerului naționalei de tineret ar însemna despărțirea de președintele Marian Copilu, care nu ar vrea să lucreze cu ”Briliantul”.

