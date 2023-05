Dan Petrescu, prima reacție după scandalul făcut la CFR Cluj – Farul 1-2: ”Ce faci, mamă? Vrei să mori pe teren?” Video

Tehnicianul la întâlnirea din weekend. El a pătruns pe gazon, i-a certat pur și simplu pe jucătorii constănțeni pentru că și-au apărat corect șansele și directorul sportiv al ”marinarilor”.

Dan Petrescu, regretă scandalul făcut la meciul CFR Cluj – Farul 1-2

Într-o conferință de presă susținută înaintea întâlnirii cu FC U Craiova, din barajul pentru un loc în Conference League, a admis că a avut un comportament greșit și a povestit ce dialog a avut cu mama sa care a văzut imaginile.

ADVERTISEMENT

”Nu am vorbit după meci, m-am simțit chiar rău. E clar că am greșit. Mi-am și cerut scuze față de Hagi și Iașko, i-am și sunat. Sunt foarte multe care s-au adunat. Nu aveam voie să fac ce am făcut. Îmi cer scuze nu doar celor de la Farul, ci tuturor care m-au văzut.

Cel mai supărat sunt că mama mea mi-a zis ‘ce faci, mamă? Vrei să mori pe teren?’. Săraca, la 80 și ceva de ani stă să vadă cum îmi dau viața pe teren. Așa sunt eu, îmi pierd controlul și, două-trei zile după meci, nu-mi place să vorbesc”, a declarat Petrescu.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Burcă, suspendat două jocuri

Dan Petrescu a scăpat fără nicio sancțiune după tot iureșul creat la finalul meciului cu Farul, deoarece arbitrul nu i-a acordat cartonașul roșu și nici nu a trecut în raport ce s-a întâmplat după ultimul fluier. Astfel, ”Bursucul” va putea sta pe bancă la barajul cu FC U Craiova, programat joi, 1 iunie, de la ora 20:30.

În schimb, fundașul Andrei Burcă nu a fost iertat de Comisia de Disciplină a FRF după eliminarea de la jocul din weekend. Fundașul ardelenilor a primit o amendă de 4.500 de lei și o suspendare de două jocuri, devenind astfel indisponibil pentru baraj, dar și pentru prima etapă a sezonului viitor.

ADVERTISEMENT

De asemenea, clubul CFR Cluj s-a ales cu o amendă de 5.000 de lei pentru că antrenorul și la trimis în locul său pe secundul Costin Curelea.

A fost ”circul” lui Dan Petrescu unul intenționat?

Președintele clubului CFR Cluj, Cristi Balaj, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Dan Petrescu a făcut cu oficialii Farului și le-a trimis mesaje lui Gică Hagi și Zoltan Iașko.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a făcut o ”profeție” pentru mariajul dintre Dan Petrescu și CFR Cluj. ”Oracolul din Bălcești” este de părere că antrenorul va părăsi banca ardelenilor în această vară.

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al LPF a dezvăluit că există varianta ca de la finalul partidei cu Farul.