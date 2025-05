Dan Petrescu, probleme mari de sănătate înaintea finalei Cupei României: „Are dureri cumplite! Nu poate nici să bea apă!”

, remiză care a trimis titlul la FCSB. Ardelenii au posibilitatea să câştige un trofeu în acest sezon, fiind calificaţi în finala României, unde vor întâlni Hermannstadt.

Dan Petrescu, probleme mari de sănătate înaintea finalei Cupei României: „Face nişte eforturi inimaginabile”

Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dan Petrescu are probleme mari de sănătate înaintea . Antrenorul a contractat o bacterie la gât şi are dureri cumplite chiar şi când bea apă:

ADVERTISEMENT

„Pentru noi a fost un obiectiv câştigarea unui trofeu în acest sezon. Dacă nu am câştiga Cupa României, ar fi ratarea unui obiectiv. Am pornit destul de greu acest sezon, am avut opt poziţii cu modificări majore.

Este foarte greu după ce ai atât de mulţi jucători transferaţi. Obiectivul este câştigarea unui trofeu, suntem încă în obiectiv. Hermannstadt este un adversar foarte bun, nu întâmplător este pe locul 1 în play-out.

ADVERTISEMENT

Sunt şi cu antrenorul de o perioadă lungă de timp. În condiţiile date, ne-am dori să ne clasăm mai sus în clasament. Sunt bani puşi în joc. În paralel, am suferit şi din cauza unor greşeli de arbitraj.

Mi-aş dori să câştigăm finala Cupei României şi pentru Dan Petrescu. Nu ştiţi, dar face nişte eforturi inimaginabile în această perioadă. Are probleme majore şi foarte greu poate să comunice. Are probleme la gât.

ADVERTISEMENT

„Nu poate să bea apă. Trebuia să fie internat”

I s-a descoperit o bacterie pe care o tratează.Îi e greu să mănânce, darmite să şi vorbească. Mi-aş dori să câştigăm şi pentru el, mai ales că n-are nicio finală câştigată. Fiind cap de serie în cupele europene, fotbalul românesc ar avea o şansă majoră dacă aceste două echipe s-ar califica în grupele competiţiilor europene.

ADVERTISEMENT

Nu poate să bea apă. Îl doare când bea apă. Şi el trebuia să fie internat în acest moment, să se opereze… Nici nu vă imaginaţi ce dureri cumplite are şi este alături de jucători, alături de echipă”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.