Dan Petrescu, probleme mari înainte de Hacken – CFR Cluj! Cu ce s-a confruntat antrenorul: „Mi-a fost foarte greu”. Video

Dan Petrescu a dezvăluit că s-a confruntat cu o mare problemă înaintea meciului Hacken - CFR Cluj! Despre ce este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2025 | 21:54
Dan Petrescu probleme mari inainte de Hacken CFR Cluj Cu ce sa confruntat antrenorul Mia fost foarte greu Video
Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului Hacken - CFR Cluj

La conferința de presă susținută în perspectiva meciului tur dintre Hacken și CFR Cluj din play-off-ul Europa League, Dan Petrescu a explicat că a întâmpinat o mare dificultate când a venit vorba despre documentarea pentru această partidă. Antrenorul echipei din Gruia a transmis că, întrucât gruparea suedeză dispune de foarte mulți jucători tineri, în special în compartimentul ofensiv, el nu a apucat încă să îi urmărească așa cum și-ar fi dorit pe toți, astfel încât să își facă o părere cât mai completă despre adversar.

Ce probleme are Dan Petrescu înaintea meciului Hacken – CFR Cluj din Conference League: „Nu știu dacă am timp până la ora jocului să-i cunosc”

De asemenea, în aceeași notă, tehnicianul a mai punctat și că nordicii au schimbat destul de des sistemul de joc în ultima perioadă, bineînțeles o altă problemă pentru el în pregătirea jocului. Nu în ultimul rând, Petrescu a vorbit și despre faptul că acest meci tur urmează să se dispute pe un gazon sintetic, chestiune care ar putea să le pună anumite probleme jucătorilor săi.

„O echipă care ajunge în play-off nu are decât să fie o echipă bună, cum suntem și noi. Șansele sunt acolo, nu ai cum să elimini Anderlecht decât dacă ai un lot foarte bun. Mi-a fost foarte greu zilele astea, am și fost plecat o zi să studiez, cred că au 15 jucători străini și cum vreau eu să știu tot despre adversar, nu știu dacă am timp până la ora jocului să-i cunosc. Sunt foarte mulți.

Poate în apărare și la mijloc cam știu cine joacă, în atac sunt foarte mulți tineri, entuziaști, sunt și jucători care lipesc, posibil să apară. Au schimbat și sistemele în foarte multe meciuri, și cu Anderlecht, și cu Trnava, e clar că au soluții multe.

Ce a spus despre suprafața sintetică de joc: „Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”

Acasă au avut rezultate mai puțin bune, mă gândeam că, fiind obișnuiți cu sinteticul, poate acasă vor avea rezultate mai bune. Trebuie să fim atenți, știm că sinteticul îți poate juca feste, am văzut jucători care alunecă la multe meciuri, chiar și jucătorii lor.

Trebuie jucătorii mei să ghicească crampoanele, cred că la Lugano am arătat bine, chiar am făcut un meci peste așteptări și chiar am fost compacți, cum trebuie, asta trebuie să facem și în meciul de mâine”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului tur dintre Hacken și CFR Cluj.

