Dan Petrescu nu se dezminte: „Mi-aș dori să amânăm meciul cu FC Argeș”. Ce îl nemulțumește pe tehnicianul campioanei

Programul stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal pentru cele două etape rămase de disputat până la pauza competițională prilejuită de sărbătorile de iarnă l-a scos din minți pe Dan Petrescu. „Mie mi se pare incredibil”, a răbufnit tehnicianul CFR-ului, exprimându-și, totodată, dorința ca meciul cu FC Argeș – care se va disputa duminică, 19 decembrie – să fie amânat sau mutat luni.

Atunci, însă, vor avea loc alte două dueluri în Casa Pariurilor Liga 1, respectiv FCU Craiova – CS Mioveni și Dinamo – Farul. Până una-alta, va da piept, în acest sfârșit de săptămână, cu CS Mioveni. Partida este programată duminică, 12 decembrie, la 19:30, pe arena „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj Napoca.

Dan Petrescu, nemulțumit de modul în care LPF a programat ultimele două etape din acest an

„Programarea ultimului meci este pentru mine şocantă. Sunt două meciuri care se joacă luni, dar în niciunul nu e implicată CFR. Şi noi jucăm joi la Farul!

ADVERTISEMENT

Mie mi se pare incredibil cine a putut să facă aceste programări şi CFR să nu joace luni. Noi jucăm joi seară la Farul (n.r. 16 decembrie), e deplasarea cea mai lungă posibil şi apoi jucăm duminică.

Noi avem meci duminică cu Argeşul (19 decembrie)! Nu înţeleg logica. Dacă clubul ar fi cerut amânarea, nu era nicio şansă. Eu mi-aş dori să amânăm ultimul meci sau să jucăm luni, dar nu înţeleg aceste programări incredibile, care nu au niciun sens.

ADVERTISEMENT

Adversarul va fi avantajat, terenul va fi de partea lor, jucătorii mei vor fi obosiţi. Dacă vor reuşi un rezultat pozitiv, ei vor fi eroi”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului cu CS Mioveni.

„La CFR nu este niciodată liniște”. Când va avea loc întâlnirea cu patronul

De asemenea, tehnicianul campioanei a lăsat de înțeles, din motivele expuse mai sus, că echipa sa riscă să piardă teren în cursa pentru cel de-al cincilea titlu consecutiv.

ADVERTISEMENT

Deși plănuia să discute cu patronul Neluțu Varga după ultima etapă din acest an, în contextul , se pare că întâlnirea va avea loc abia la sfârșitul sezonului.

„La CFR Cluj nu este niciodată linişte. Trebuie să câştigi meciuri, noi am câştigat în ultimul timp, dar vine alt meci şi trebuie să-l câştigi, asta e clar.

ADVERTISEMENT

Eu, din punct de vedere al antrenorului, ştiu acest lucru, am experienţă mare la acest club. Nu am avut nicio discuţie cu patronul, doar când se termină campionatul am zis că ne vedem.

Până atunci mă concentrez la meciuri. Altceva, nimic. Stau de dimineaţa şi până seara la birou şi încerc să găsim soluţii să câştigăm următorul meci”, a mai spus Dan Petrescu.