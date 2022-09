Dan Petrescu putea antrena în Premier League, dar a refuzat: ”M-am întâlnit cu el și am văzut oferta”

”Bursucul” când a fost întrebat de demiterea lui Thomas Tuchel de la Chelsea și a spus că nu poate să meargă pe Stamford Bridge pentru că este sub contract cu CFR Cluj.

De ce a refuzat Dan Petrescu o ofertă din Premier League

Dan Petrescu și-a făcut un nume în Premier League și nu a ascuns niciodată faptul că și-ar dori să ajungă să antreneze în cel mai puternic campionat al lumii, însă puțini știu că a avut această șansă în urmă cu câțiva ani.

Dezvăluirea a fost făcută de Ilie Dumitrescu, fostul său coleg de la echipa națională, care a menționat faptul că actualul tehnician de la CFR Cluj a avut pe masă o ofertă de la Crystal Palace, însă a decis să refuze.

”El a avut o ofertă din Premier League, de la Crystal Palace. A refuzat-o, era antrenor în Rusia în perioada aceea. M-am întâlnit cu el și am văzut oferta. Asta se întâmpla acum ceva timp”, a declarat Ilie Dumitrescu, la emisiune Fotbal Club, de la .

Petrescu, prudent înaintea partidei cu Ballkani

Dan Petrescu debutează la această oră cu CFR Cluj în faza grupelor Conference League , în Grupa G, din care mai fac parte formațiile Slavia Praga și Sivasspor.

Înaintea duelului de la Priștina, tehnicianul campioanei României a îndemnat la prudență, considerând că nu se mai poate vorbi de echipe mici la nivelul unei grupe din cupele europene.

”Orice echipă care intră pe teren vrea să câștige. Nu cred că există în grupele europene vreo echipă care să nu vrea să câștige. Nu poți să ajungi aici dacă nu ai valoare. În grupa noastră nu există echipe mici sau echipe mari, este o grupă echilibrată.

Fanii, entuziasmul, felul în care joacă mă fac să cred că va fi un meci foarte greu. Am urmărit mai multe meciuri, mi-a plăcut ce am văzut. Adversarul va da tot ce are mai bun, șansele sunt 50-50”, spunea Petrescu.

Din nefericire, Dan Petrescu se confruntă cu mai multe probleme medicale în rândul jucătorilor. Ultima dintre ele a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK: fundaşul dreapta Cristi Manea a suferit o la antrenamente.