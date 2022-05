Dan Petrescu răspunde cu aceeași monedă la atacurile lui Mihai Stoica: „O duce bine pe locul 2. S-o țină tot așa!”

Duminică seara, la Buzău, FCSB și CFR Cluj se întâlnesc în ultima etapă a play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1, însă meciul nu mai este decât unul de palmares, deoarece înainte de acest joc.

Dan Petrescu răspunde atacurilor lansate de Mihai Stoica: „O duce bine pe locul 2!”

Descătușat după ce a luat titlul cu CFR Cluj cu o etapă înainte de final, evitând astfel un meci decisiv cu trofeul pe masă în deplasare cu FCSB, a răbufnit într-un interviu acordat iar printre țintele sale s-a aflat și Mihai Stoica, cel care de-a lungul timpului pe „Bursuc”.

Întrebat care este relația cu actualul manager al FCSB, Dan Petrescu s-a apărat, susținând că niciodată nu l-a atacat pe acesta. „Te rog frumos să-l întrebi pe el, că eu nu am zis niciodată ceva de rău despre el.

E problema lui că mă tot atacă, eu nu i-am făcut niciodată rău, ci numai bine. A plecat de la FCSB, l-am întrebat dacă vrea să vină la mine, la Urziceni. A venit, am lucrat bine împreună, am câștigat. Eu am plecat, am lăsat echipa pe primul loc și după aceea nu mai știu. El își apără clubul, ăsta e stilul lui, dar nu înțeleg de ce mă atacă pe mine. Eu n-aș vrea să-i răspund”, a declarat Dan Petrescu pentru sursa citată.

„Bursucul” a continuat apoi și i-a răspuns cu o ironie lui Mihai Stoica, managerul FCSB-ului susținând după ultima etapă din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1 că

„Foarte bine, să zică ce vrea el! Asta e tot ce contează (arată către cele 5 trofee de campioni ale CFR-ului). În rest, e cancan. Când era cu mine, era campion. Să-i aduceți aminte! Era campion, fără mine nu mai e campion! CFR are 95 de puncte, FCSB are 84. Ce să mai vorbim, ce rost mai are?! Așa vrei să iei campionatul?

El crede că dacă mă atacă pe mine și mă supără, câștigă ai lui. Dar nu înțeleg cum, cinci ani la rând, tu nu câștigi nimic la echipa aia care atunci când jucam eu acolo tot lua campionate. Iar acum, nimic. Ar fi un semn de întrebare, poate conducătorii de acolo, cineva greșește, dacă ei nu câștigă niciun titlu și rămân pe loc. Înseamnă că o duc bine pe locul doi. S-o țină tot așa!” , și-a încheiat Petrescu tirada la adresa lui Stoica.



Dan Petrescu i-ar da și lui Marius Șumudică o medalie de campion

În continuare, Dan Petrescu a vorbit și despre Marius Șumudică, predecesorul său de pe banca echipei clujene, considerând că și acesta are un merit în cucerirea titlului, deoarece a obținut maximum de puncte în primele 6 etape ale sezonului regular.

„El a fost antrenor 6 meciuri. Dacă cineva din club consideră că merită să-i dea medalia de campion, eu n-aș fi împotrivă, ba din contră. N-am ce să-i reproșez. Cu toate că el a vorbit foarte rău de mine și și-a dat cu părerea, eu nu o să fac asta.

Am găsit o echipă care a câștigat 6 meciuri, ce pot să zic? După aceea a fost un meci la care au fost secunzii mei, cel cu FCSB, câștigat cu 4-1. În rest, când un antrenor câștigă 6 meciuri, ce să-i reproșez? A fost bine, că dacă echipa pierdea trei din acele șase partide, poate nu mai eram campioni. Deci are și el meritul lui, normal”, a mai declarat Dan Petrescu.