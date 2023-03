Dan Petrescu, răspuns acid după teoria conspirației de la Sepsi – CFR Cluj: ”Cât voi fi eu antrenor nu va exista un meci dubios”. Video

Partida de la Sfântu Gheorghe s-a încheiat însă 2-2, dar , Marcel Pușcaș, a fost îndelung comentată, mai ales că la acel moment Comisia de Recurs nu luase decizia ca întâlnirea dintre covăsneni și olteni să se rejoace.

Dan Petrescu, reacție vehementă după acuzațiile de ”blat” de la Sepsi – CFR Cluj

Deși ne apropiem cu pași repezi de finalul sezonului regulat din SuperLiga, reacția oficialului din Bănie cu privire la meciul Sepsi – CFR Cluj încă naște discuții, iar Dan Petrescu a ținut să-i dea o replică tăioasă.

”În legătură cu hotărârea de la Sepsi – FC U Craiova, eu sunt de acord să se joace, indiferent care erau cauzele. Mie îmi place ca meciurile să se joace pe teren, indiferent de ce a fost în tribună. Să îți câștigi locul pe teren, nu prin Comisii.

E bine că se joacă fotbal. Nu țin nici cu Craiova, nici cu Sepsi. Nu am nicio treabă. Și înainte de meciul nostru s-au făcut speculații, că va fi… Cât voi fi eu antrenor nu va exista un meci dubios. Eu îmi doresc tot timpul ca echipa cea mai bună să câștige.

Mie îmi pare bine că se rejoacă acest meci. E foarte important. E mult mai bine așa pentru fotbalul nostru”, a declarat Petrescu, în conferința de presă premergătoarea derby-ului cu Universitatea Cluj.

Cristi Balaj și Marcel Pușcaș, contre la FANATIK SUPERLIGA

Marcel Pușcaș nu a scăpat netaxat pentru afirmațiile sale. O replică foarte dură a primit-o din partea omologului său de la CFR Cluj, Cristi Balaj, care a intervenit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

”Jucătorii au vrut să câștige, dar nu neapărat pentru a răspunde acuzelor. Noi am fi jucat la fel chiar dacă nu ar fi apărut acele discuții în mass media. Să nu vă imaginați că noi am jucat pentru că am vrut să-i demonstrăm lui Marcel Pușcaș. Suntem copii… Nu neapărat pentru că ne-a interesat ce zic alte persoane.

Cine să se facă de rușine? Păi Marcel Pușcaș, cine să fie? Ar trebui să le dea banii înapoi celor pe care i-a păcălit că va fi victoria lui Sepsi. Cei care au pus la casele de pariuri să meargă să-i ceară banii înapoi lui Marcel Pușcaș. Din punctul ăsta de vedere s-a făcut de rușine”, a spus Balaj.

Marcel Pușcaș a intrat și el în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și i-a dat la rândul său . Pușcaș consideră că nu a avut niciun fel de acuză în postarea sa și și-a explicat poziția și trimiterile spre Cooperativa lui Jean Pădureanu.