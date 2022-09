Dan Petrescu, răspuns ironic când a fost întrebat de demiterea lui Thomas Tuchel de la Chelsea: ”Eu sunt ocupat, sunt la CFR”

Tehnicianul german a fost la scurt timp după înfrângerea din meciul cu Dinamo Zagreb, din prima etapă a grupelor Champions League

Demiterea lui Thomas Tuchel de la Chelsea, motiv de glume pentru Dan Petrescu

Fostă legendă a celor de la Chelsea, Dan Petrescu a fost întrebat în conferința de presă susținută înaintea partidei Ballkani – CFR Cluj despre demiterea lui Thomas Tuchel, iar tehnicianul campioanei României a răspuns pe un ton ironic.

”Eu sunt ocupat, sunt la CFR. Vă dați seama că nu se vor gândi ei la mine. Gratis m-aș duce!”, a glumit Dan Petrescu pe tema unei posibile numiri la fosta câștigătoare a Champions League.

Revenind la un ton serios, ”Bursucul” s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de londonezi în partida din deplasare cu Dinamo Zagreb și a dezvăluit că a fost extrem de supărat din cauza acestei înfrângeri.

”Sunt supărat. Aseară am ajuns abia pe final. Am văzut vreo 30 de minute, am rămas singur să mă uit. Când am văzut că a pierdut… Nu mă așteptam”, a declarat tehnicianul formației CFR Cluj.

Demiterea lui Tuchel îi costă scump pe londonezi

Antrenorul german în vârstă de 49 de ani antrena la Chelsea din ianuarie 2021, iar de atunci și până în prezent a reușit să câștige trofeul Champions League, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al cluburilor.

Favorit să îl înlocuiască pe Tuchel pe banca ”albaștrilor” este Graham Potter (47 de ani), managerul lui Brighton & Hove Albion, însă pe listă se mai află Mauricio Pochettino, Joachim Low și Zinedine Zidane, toți liber de contract.

După ce a spart pușculița și a realizat cea mai costisitoare campanie de achiziții din istoria fotbalului britanic într-o singură fereastră de transferuri, Chelsea va trebui să mai scoată din vistieria sa după demiterea lui Thomas Tuchel.

Tomas Tuchel a fost pe banca lui Chelsea Londra tocmai când se împlineau fix 100 de zile de când clubul de pe Stamford Bridge a trecut sub tutela americanului Todd Boehly.