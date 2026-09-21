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Dan Petrescu a reacționat după umilința suferită de FCSB în Bănie și a recunoscut că îi este greu să înțeleagă situația în care a ajuns echipa lui Gigi Becali. „Bursucul” a vorbit și despre posibilitatea de a reveni în antrenorat, după ce patronul roș-albaștrilor a declarat că l-ar instala oricând pe banca formației. Petrescu trebuie însă să mai aștepte, iar Becali l-a ales în cele din urmă pe Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali l-a vrut pe Dan Petrescu la FCSB. Când revine „bursucul” în antrenorat

, însă „bursucul” nu ia în calcul o revenire pe bancă în acest moment și așteaptă sezonul viitor. În aceste condiții, patronul roș-albaștrilor s-a orientat către o altă variantă și, în cele din urmă, l-a ales pe Laurențiu Reghecampf pentru a prelua echipa, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Dan Petrescu a transmis clar că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema unei reveniri în antrenorat. Tehnicianul a explicat că trebuie să respecte indicațiile medicului, iar acesta i-a permis să revină pe bancă abia din vară. „Nu ați auzit că eu până în vară nu am voie să antrenez? Doctorul mi-a zis că până în vară nu am voie, iar după, mai vedem, mi-a zis”, a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu, șocat de situația FCSB-ului. Ce spune după 0-5 cu U. Craiova

Dan Petrescu a spus și câteva cuvinte despre . Tehnicianul s-a arătat surprins de situația în care a ajuns formația lui Gigi Becali și a recunoscut că îi este greu să găsească o explicație pentru rezultatele roș-albaștrilor. Petrescu nu se aștepta ca FCSB să traverseze o asemenea perioadă și consideră greu de înțeles cum o echipă cu un lot atât de valoros poate ajunge într-un asemenea punct.

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„Rezultatul de aseară m-a surprins. Dar, ținând cont că FCSB a pierdut mulți jucători valoroși… acum sunt 7 jucători noi, nu e ușor. Meciurile de acasă le-a jucat pe patru stadioane diferite, nu pot să cred că se poate întâmpla așa ceva. Nu e normal pentru un club ca FCSB. În ultimul rând, nu există un prim 11. S-au schimbat de la meci la meci jucătorii. Toate astea au făcut să le fie mult mai ușor pentru cei de la Craiova”, a mai declarat Dan Petrescu.