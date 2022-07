Dan Petrescu răsuflă ușurat după CFR Cluj – CS Mioveni 4-2: ”S-au întâmplat toate anul acesta, să pierdem un meci din cauza nocturnei ne lipsea”

CFR Cluj a trăit din nou periculos. Campionii s-au văzut conduși după o gafă uluitoare a lui Bordeianu, fotbalist care cochetează și cu echipa națională. Până la pauză jucătorii lui Dan Petrescu au rezolvat ecuația învingătoarei 4-2.

Dan Petrescu: ”Am avut noroc că a revenit nocturna”

De ceea ce s-a temut Dan Petrescu nu a scăpat. CS Mioveni și-a depășit condiția de candidată la retrogradare și a făcut un meci curajos pe stadionul Dr Constantin Rădulescu.

Bogdan Rusu a deschis scorul, iar la scorul de 0-1 CFR putea rămâne în inferioritate numerică după ce .

VAR-ul nu a intervenit și meciul a căpătat o altă turnură, favorabilă feroviarilor. Debeljuh a făcut dubla în doar 4 minute (34 și 38), iar Deac a transformat precis o lovitură de la 11 metri obținută de căpitanul Camora.

Răbufnirea celor de la CS Mioveni, care au reintrat în meci după a doua reușită a lui Bogdan Rusu în repriza, a doua a fost anulată de . După mai bine de 30 de minute de pauză forțată, jocul s-a reluat și Hoban a înscris golul de 4-2 care a securizat a doua victorie stagională a feroviarilor clujeni.

”S-au întâmplat toate anul acesta, dacă mai pierdeam și un meci din cauza nocturnei… Am avut noroc azi că a revenit nocturna. Eram speriați. E o victorie de moral, mi-a plăcut spiritul echipei, oaspeții au dat două goluri, și ce goluri. Altă dată adversarii dădeau două șuturi la poartă, acum au dat două goluri frumoase.

S-au schimbat jucătorii, nu mai avem aceiași stabilitate în apărare. Am venit și 10 ore din Andorra, avem și probleme de lot, căutăm soluții. Nu avem o listă, căutăm jucători până la meciul cu Shatior Soligorsk. Avem nevoie de oameni de atac”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

Ciprian Deac: ”Nu mai suntem echipa care am fost”

Mijlocașul Ciprian Deac a comentat în stilul său caracteristic jocul echipei sale și peripețiile cu instalația de nocturnă. Fostul internațional a recunoscut , dar că nu va renunța să-și apere coroană de campioană.

”Meci cu peripeții. Sincer, când s-a stins lumina am avut emoții mari că nu vom continua meciul. E bine că am revenit în joc și am dat și golul 4. Ne place să trăim periculos ce să facem.

Nu mai suntem echipa care am fost. Este un semnal de alarmă. Când îmbraci tricoul campioanei trebuie să fii la cel mai înalt nivel, nu se acceptă nici un eșec. Nu știu ce se întâmplă, trebuie să ne trezim, dacă vom continua așa nu vom ajunge bine. Toate echipele marchează contra noastră”, a comentat Ciprian Deac.