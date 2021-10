Dan Petrescu, reacţie despre plecarea de la CFR Cluj: “Am venit de o lună. Ce vreţi să vă spun?”

CFR Cluj a cedat cu scorul de şi rămâne ultima în clasamentul grupei D din Conference League. Ardelenii rămân în lupta pentru calificare, la trei puncte de Jablonec, echipa de pe locul doi.

Dan Petrescu surprinde: “Am întâlnit favorita grupei şi meritam victoria, nu egalul”

La finalul meciului, Dan Petrescu a declarat că CFR Cluj merita victoria în faţa olandezilor, spunând că rezultatul este mincinos, mai ales pentru ceea ce a arătat echipa sa în repriza secundă:

“Sunt dezamăgit de rezultat. Am jucat foarte bine, am întâlnit favorita grupei şi meritam victoria, nu egalul.

Toată repriza secundă a fost a noastră. Atitudinea a fost bună, nu ca la ultimul meci, dar trebuie să băgăm mingea în poartă.

“Acum va fi foarte greu să revenim”

Au echipă foarte bună, chiar dacă n-au avut ocazii în repriza secundă. Şi cu Jablonec am făcut cadou prima repriză. Cred că acolo meritam egal, azi egal sau victorie. Acum va fi foarte greu să revenim.

Mai avem două deplasări foarte grele. Dacă făceam şi noi egal, era încă deschisă. Păcat că n-am marcat, am băgat jucătorii de atac, dar nu am putut. Nu am fost dur la pauză, ştiam valoarea lor. Golul m-a supărat.

“Mi s-a blocat mâna, chiar n-am înţeles de ce. N-am mai simţit nimic, de stres”

Nu avea voie să dea cu capul de acolo. Aveam şi un penalty, dar dacă arbitrul n-are VAR în Conference League, nu a dat. Băieţii trebuie să ridice capul, avem un meci greu cu Sepsi, trebuie să avem aceeaşi atitudine.

Mi s-a blocat mâna, chiar n-am înţeles de ce. N-am mai simţit nimic, de stres, de altă natură… nu ştiu. Noroc că a fost acolo doctorul. Îmi pare rău pentru suporteri că nu am reuşit să le facem cadou victoria.”

“Am venit de o lună şi jumătate. Ce vreţi să vă spun?”

Tehnicianul a comentat şi informaţiile conform cărora va fi înlocuit de la cârma lui CFR Cluj, excluzând pentru moment un asemenea scenariu:

Am venit de o lună şi jumătate. Ce vreţi să vă spun? Eu sunt antrenorul celor de la CFR Cluj, am semnat un contract pentru următorii trei ani”, a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj este ultima în grupa de Conference League, cu un punct obţinut după primele 3 etape. pentru calificare.