Dan Petrescu, reacție nemiloasă la adresa unui fotbalist de la CFR Cluj: „A fost o decepție pentru mine. Asta este realitatea”. Ultimele detalii despre Louis Munteanu

Eliminată din Europa League de Braga, CFR Cluj o va întâlni pe FC Botoșani în Superligă înainte de a-și continua parcursul european cu . Dan Petrescu a analizat situația lotului și a avut o reacție dură la adresa unui fotbalist.

Dan Petrescu, reacție dură la adresa unui jucător de la CFR Cluj: „O decepție”

Experimentatul tehnician a afirmat înainte de disputa cu FC Botoșani că , speranța fiind că acesta va reveni pentru duelul cu BK Hacken. De asemenea, Dan Petrescu a analizat și situația în care se află Simao Rocha, pe care l-a catalogat drept „o decepție”.

„Sperăm ca Louis (n.r. Munteanu) să poată juca joi (n.r. în meciul cu Hacken). Facem tot posibilul, dar sunt dubii. Și pe Păun sperăm să-l recuperăm pentru meciul de joi. Simao a intrat o repriză (n.r. în returul cu Braga), are aceleași probleme cu genunchiul.

Din păcate, și Simao a fost o decepție pentru mine sezonul ăsta, numai accidentat. Acum, nu știu… Cum a putut juca în Portugalia, sper să poată juca și în România. Dar e mereu accidentat, asta este realitatea cu care ne confruntăm acum”, a transmis tehnicianul .

Dan Petrescu, concluzie clară cu privire la lotul CFR-ului

Ținând cont de problemele medicale care au afectat echipa în acest start de sezon, Dan Petrescu a afirmat că „feroviarii” au nevoie de întăriri în continuare, obiectivul fiind calificarea în grupa de Conference League. „Eu zic că mai trebuie jucători, despre care cred că pot juca la un anumit nivel. Dar sper să nu fie prea târziu.

Avem nevoie în Europa de jucători care să intre și să ne ajute. Obiectivul principal al clubului rămâne calificarea în grupă. Cred că anul acesta trebuie să avem același obiectiv, calificarea în grupă și să câștigăm un trofeu. Dar pentru asta, îmi trebuie jucători.

Clubul nu a avut nicio vină că jucători așa importanți s-au rupt. Kamara s-a lovit singur, pur și simplu. Nu înțeleg cum a făcut singur fractură. Sunt lucruri care n-au depins de club, nici de mine. Dacă am fi avut acești jucători, nu am mai fi avut nevoie de nimeni, ar fi fost perfect lotul. Dar dacă acești jucători lipsesc, se cam vede”, a afirmat antrenorul CFR-ului.