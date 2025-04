Dan Petrescu, reacție surprinzătoare înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Va fi foarte greu să avem pretenții la ceva”

Dinamo și CFR Cluj se întâlnesc luni de la ora 21:00, în ultimul meci al etapei a șasea din play-off-ul SuperLigii României. Formația antrenată de Dan Petrescu are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa pentru titlu, unde FCSB este mare favorită.

Dan Petrescu, sincer înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Mi-aș fi dorit mai multe soluții și în atac și pe benzi, asta e realitatea”

CFR Cluj întâlnește Dinamo, la câteva zile după ce . Gruparea antrenată de Dan Petrescu vrea și să țină pasul cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul ardelenilor vrea să schimbe strategia pentru meciul contra și își dorește ca echipa sa să fie mai pragmatică în ceea ce privește partea de finalizare.

„Bursucul” a scos în evidență că meciul este unul de totul sau nimic pentru club și că o victorie este mai mult decât obligatorie în ceea ce privește posibilele șanse la titlu pe care CFR le mai are.

ADVERTISEMENT

„După o victorie, la orice echipă, moralul e mai bun asta e clar. Știm că avem un joc foarte greu, suntem conștienți de acest lucru, suntem cu presiune maximă, indiferent de ce se întâmplă la meciul FCSB-ului. Mai avem șase finale, e clar că presiunea e maximă la toate meciurile. Trebuie să câștigi, nu contează cum joci.

În acest sezon noi am jucat foarte bine în majoritatea meciurilor și nu am câștigat toate meciurile pe care le meritam. Trebuie să jucăm foarte rău în ultimele șase meciuri și să le câștigăm pe toate, asta îmi doresc cel mai mult. Să jucăm ce trebuie și să avem puțin noroc, că ne-a cam părăsit. Mă uit la meciuri, 25-1 la șuturi, 24-1, scor 0-1 sau 1-1.

ADVERTISEMENT

Sper ca pe final să avem cât mai puține ocazii și să dăm multe goluri. Sincer să fiu, mi-aș fi dorit mai multe soluții și în atac și pe benzi, asta e realitatea. Dar am dus-o așa cu echipa asta și e greu. Banca e importantă. Mereu pun presiune pe jucătorii veniți de pe bancă, e visul meu, un jucător de pe bancă să-mi câștige un meci”.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu: „De pierdut avem doar noi, știm presiunea care este”

„Poate de aceea FCSB este pe primul loc, are o bancă foarte importantă. Cu acești jucători am ajuns aici, sper ca mâine să facem un meci normal, dar să câștigăm. Spectacolul nu-ți aduce niciun trofeu. Cei de la Dinamo au un lot foarte bun, trebuie să recunoaștem, nu contează ce am făcut cu ei, știm că vor să câștige acest meci neapărat și noi la fel.

Dacă noi nu câștigăm acest meci, va fi foarte greu să avem pretenții la ceva. Doar la locul patru să ne gândim sau locul trei pentru Europa. Dacă iese bine, atunci suntem unde trebuie. Le-am spus la băieți astăzi că avem ghinionul de a juca cu o echipă care nu are nimic de pierdut. De pierdut avem doar noi, știm presiunea care este și sper să fiu inspirat, ca jucătorii să prindă o zi bună.

Sper să fim mai pragmatici , să jucăm la rezultat. Avem jucători foarte buni în atac ce au făcut diferența, sunt convins că la finalul sezonului o să avem cel mai bun atac, asta e clar, dar nu atacul îți câștigă campionate și trofee, asta o spun antrenorii mari. Nu ar fi rău să batem cu 5-4.

(n. r. dacă a ieșit Craiova din lupta la titlu) După meciul din seara asta (n. r. Rapid – FCSB) vom știi mai multe, dacă au ieșit sau nu”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.