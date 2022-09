Dan Petrescu, reacție vehementă după CFR Cluj – Sivasspor 0-1: “Meritam victoria! Am avut gol clar!”

CFR Cluj a rămas fără victorie după primele două etape din grupa G a Conference League, după eșecul de pe teren propriu cu turcii de la Sivasspor, scor 0-1.

Dan Petrescu: “Jucătorii mei meritau mai mult”

La finalul jocului din Gruia, antrenorul campioanei României a fost vehement la adresa arbitrului olandez Allard Lindhout.

“Meritam victoria azi, dar fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ce meriți. Am avut 25 de șuturi, 7-0 la cornere, am dominat, am dat gol. Am dat gol! Gol clar! Și imediat au primit penalty. Când așa vrea Dumnezeu sau cine vrea…. dacă era VAR, era clar! Și cel puțin două penalty-uri clare. Dar dacă nu este VAR, ce putem face?”, a declarat Dan Petrescu la flash-interviul de la .

El a considerat că echipa lui ar fi meritat să obțină un rezultat pozitiv împotriva turcilor și a acuzat și faptul că în Conference League nu există nici tehnologia de linia porții: “Nu înțeleg cum la acest nivel nu avem Goal Line. Toată lumea trebuie să o aibă. E foarte simplu, arbitrul are pe ceas și i se spune. Acolo a fost momentul cheie al meciului. Dădeam noi gol și nu mai primeau ei penalty. Nu am ce să le reproșez băieților, o adversară cu 9 jucători de națională în teren, solidă, se vedea că sunt jucători foarte buni, au venit aici să dea tot. Și de aceea, îmi pare rău că jucătorii mei au dat tot și meritau mai mult.”

“Nu a fost seara noastră norocoasă”

Dan Petrescu s-a resemnat la faza penalty-ului din care ivorianul Max-Alain Gradel a marcat unicul gol al întâlnirii, așteptând cumva sentința jucătorului de la Sivasspor: “Știam că la penalty nu prea sunt norocos. Mă gândeam că poate Simone ne ajută. Preferam un joc foarte slab, să nu ajungem la poartă și să batem cu 1-0, dar ăsta e fotbalul. Depinde de ce arată tabela. Din păcate, noi am dat gol, asta mă enervează cel mai mult. Am marcat și n-a văzut arbitrul. Asta e cel mai grav că s-a întâmplat. Și la acest nivel, nu știu ce măsuri trebuie luate. Cred că ar trebui introdus și VAR în Conference League.”

Antrenorul lui CFR Cluj a subliniat toate momentele în care echipa lui a fost dezavantajată de brigada de arbitri, dar a lansat legată de următoarea adversară din Conference League, . Dan Petrescu o vede, nici mai mult, nici mai puțin, decât una din favoritele la câștigarea trofeului.

“Ce să-i mai zic arbitrului? Am înțeles că i-au zis alții că a fost gol. Plus că a fost penalty foarte clar, un henț mai clar ca ăla nu se poate. În a doua repriză, am avut la fel, la Malele și Yeboah. Nu a fost seara noastră norocoasă. E o înfrângere care nu trebuia să vină. Slavia e favorită la câștigarea grupei și poate chiar a competiției. Dar trebuie să jucăm și la ce noroc nu am avut azi, poate vom avea cu ei”, a afirmat Dan Petrescu.

Fanii i-au cerut demisia lui Petrescu după eșecul cu Sivasspor

El a fost contestat la finalul meciului cu Sivasspor de fanii din Gruia, care i-au cerut și demisia. Petrescu a considerat reacția lor oarecum firească: “La fotbal, când pierzi nu ai cum să fii fericit.”

Pentru CFR Cluj, urmează duelul din deplasare din Superliga României cu FC Argeș, programat luni seara.