Dan Petrescu renunță la un fotbalist transferat cu surle și trâmbițe de CFR Cluj. Nu a fost folosit nici măcar un minut!

CFR Cluj caută în continuare jucători, Dan Petrescu fiind nemulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, care e decimat de accidentări. Bursucul are însă și nemulțumiri, drept pentru care lista disponibilizărilor rămâne și ea deschisă.

Kosovarul Drilon Islami n-a jucat niciun minut la CFR

Primul pe ea este kosovarul Drilon Islami, care nu are decât două luni la echipă. Acesta a venit liber de contract, iar clubul l-a prezentat ca pe o viitoare certitudine. Cel puțin, prin anunțul oficial al clubului.

“În vârstă de 24 de ani, kosovarul vine în Gruia după două sezoane petrecute la FK Priștina, formație pentru care a purtat banderola de căpitan și alături de care a cucerit Cupa, în urmă cu două săptămâni! Cu o carieră construită în țara sa natală, având 143 de meciuri jucate, Drilon a mai evoluat și la FC Drita, dar și în tricoul celor de la FC Ferizaj”, a anunțat CFR Cluj la începutul lunii iunie.

Islami nu a jucat niciun minut la CFR, nici măcar în amicale, iar ardelenii nu știu cum să scape de el. Fotbalistul nu mai figurează nici măcar în cei 37 de fotbaliști care apar pe siteul oficial al clubului.

Keita și Perianu întăresc mijlocul echipei

Șansele ca el să mai prindă vreodată lotul CFR-ului sunt foarte mici. , dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Inițial, acesta se înțelesese cu Petrolul dar a cotit-o spre Cluj.

Perianu va ajunge la Cluj, după ce CFR l-a transferat și pe Tidiane Keita, de la Petrolul. Acesta a debutat deja în tricoul clujenilor în partida de aseară, pierdută cu 1-2 contra portughezilor de la Braga.

Islami joacă mijlocaș central, la fel ca Perianu și Keita, post pe care CFR îl are și pe Muhar, accidentat și indisponibil de durată. Dan Petrescu este foarte supărat din cauza indisponibilităților din echipa lui.

600.000 de euro este cota de piață a lui Drilon Islami

30 iunie 2026 este data la care expiră contractul lui Islami cu CFR Cluj

Dan Petrescu e supărat de accidentări și de arbitraj

“Dacă aveam tot lotul la dispoziție, probabil ar fi fost mai bine. Eram cum eram și s-a mai accidentat și Păun. Toată lumea o să zică că mă plâng, dar asta e realitatea. O să ajung să joc eu cu Hoban. Spectatorii au pretenţii, vor să jucăm nu ştiu cum, să facem nu ştiu ce”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă, dinaintea meciului cu Braga.

„Când pierzi meciul, nu e nimic pozitiv! Am luat ușor două goluri, prea ușor. La nivelul ăsta, dacă primești așa goluri, meriți să pierzi!

Dar nu a fost asta problema numărul unu. N-ai cum să nu vezi penalty-ul ăla! Zice lumea că sunt nebun, dar dacă sunt penalty-uri… Nici n-a vrut să se ducă să se uite la VAR.

Tot meciul, arbitrajul a fost pro Braga! N-am mai văzut așa ceva de mult timp! Nu vreau să o dau pe arbitraj, pentru că e mai bună Braga decât noi. Dar azi nu merita să câștige. Nu poți să pierzi așa un meci, că vrea nu știu ce arbitru!

Nici nu știu din ce țară a venit. Contează ce ne-a făcut”, a spus Dan Petrescu, la interviul de după meci.