Dan Petrescu, replică dură pentru oficialii FCSB care au contestat delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul pentru titlu. ”Dacă a făcut asta mă las”

Istvan Kovacs este . Oficialii roș-albaștrilor nu ratează nicio ocazie pentru a-l contesta pe centralul originar din Carei. Tot el va conduce, duminică, derby-ul CFR Cluj-FCSB.

Dan Petrescu: ”De 7 luni nu a greșit cineva”

Numeroasele greșeli de arbitraj pro CFR Cluj, din trecut, nu se mai întâmplă, le transmite antrenorul campioanei României, oficialilor de la FCSB.

Dan Petrescu a reacționat după ce să oficieze la centru derby-ul pentru titlu dintre echipa clujeană și cea finanțată de Gigi Becali.

”CFR nu a mai avut un arbitraj cu o greșeală pro de șapte luni, de când am venit eu. Au fost greșeli împotriva noastră, nu am făcut scandal, nu am făcut gălăgie, am avut și penalty-uri neacordate.

Dacă Kovacs a ajutat CFR-ul într-un meci cu mine antrenor, eu plec de aici și mă las”, a răbufnit Dan Petrescu la conferința de presă de dinaintea duelului de duminică seara.

FCSB a redus diferența de puncte față de CFR Cluj, la cinci, astfel că înfruntarea din Gruia poate relansa cursa pentru titlul de campioană în cazul unui succes al echipei lui Toni Petrea.

Dacă, însă, CFR Cluj se va impune, diferența dintre cele două rivale se va face din nou de 8 puncte și într-o proporție importantă se poate spune că ardelenii și-ar asigura al cincilea titlu consecutiv de campioană.

Evident, tehnicianul feroviarilor clujeni nu crede că o victorie a echipei sale ar înclina balanța decisiv în favoarea CFR-ului și spune că indiferent de rezultat titlul se va juca până în ultima etapă.

”Presiune e pe ambele echipe. Când ești antrenor la CFR Cluj și FCSB, tot timpul ai presiune. Nu este decisiv meciul, asta este opinia mea”, a punctat Dan Petrescu.