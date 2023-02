Dan Petrescu, resemnat după Lazio – CFR Cluj 1-0: „Diferența se vede din avion! Ăsta e lotul pe care îl avem la dispoziție”

Antrenorul campioanei României este de părere că diferența de valoare este una mare și nu este supărat pe jucători chiar dacă echipa sa a jucat în superioritate numerică încă din minutul 15, .

Dan Petrescu, resemnat după Lazio – CFR Cluj

Dan Petrescu a fost resemnat după înfrângerea suferită de și a explicat că diferența de valoare s-a văzut chiar și când italienii au rămas în inferioritate numerică:

ADVERTISEMENT

„Ăsta e lotul pe care îl avem la dispoziție, asta e diferența de valoare dintre ei și noi. Milinkovic-Savic valorează 100 de milioane de euro, Immobile valorează 100 de milioane de euro. Uităm că am jucat cu Lazio.

Haideți, să fim realiști, că în fotbalul românesc nu mai suntem realiști demult. Ăștia suntem, atât am putut, eu nu am ce să le reproșez jucătorilor, pentru că au arătat o atitudine bună în seara asta.

ADVERTISEMENT

N-am ce să le reproșez jucătorilor, au făcut ce puteau să facă. Ei sunt favoriți, noi vom încerca să câștigăm, dar tot ei sunt mai valoroși. Fotbalul e fotbal. Peste două zile, nu trei, noi avem un meci, asta e problema”.

„Dacă jucam eu, aveam mai mult curaj!”

„E un arbitru englez, englezii nu dau așa ușor cartonașul roșu, am jucat mult timp în campionatul Angliei și știu cât de greu se dădeau cartonașele roșii.

ADVERTISEMENT

Noi am jucat simplu, cu doi atacanți. Am jucat cu doi atacanți, un 4-4-2. Dacă jucam eu, eu aveam curaj, nu pot să vorbesc despre curajul celorlalți. Sarri m-a întrebat cum e timpul la Cluj, am vorbit amical”, a .

„E greu de spus ce a fost atunci, dar cred că aveam o echipă mai bună în 2019, era un Traore, Djokovic, Țucudean, Vinicius, Păun. Dar asta e, nu putem avea mereu jucătorii pe care îi vrem, cum a fost atunci. Lazio e mai bună decât atunci, așa cred eu.

ADVERTISEMENT

Atitudinea jucătorilor a fost bună astăzi, față de meciul cu Craiova, dar diferența e mare, se vede din avion”, a mai spus antrenorul campioanei României, în cadrul conferinței de presă de după meci.