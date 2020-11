Dan Petrescu, resemnat după umilința de la Roma: ”Ar fi un miracol să mai facem puncte”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a venit resemnat la interviul de după umilința de la Roma, din etapa a treia a Grupei A din Europa League.

Ardelenii au fost de nerecunoscut pe Stadio Olimpico din Roma și au fost întrecuți de formația italiană cu un sec 5-0.

Eșecul aduce cu el o serie de recorduri negative. CFR a înregistrat cea mai drastică înfrângere din istoria meciurilor europene, precedentul record era un 0-4 cu Bayern Munchen în Gruia, în sezonul 2010-2011 al Champions League.

Eșecul de la Roma l-a resemnat pe Dan Petrescu

”Toată lumea e supărată, pe mine scorul mă deranjează. Nu am avut nicio pretenție cu șapte jucători accidentați. Nu aveam așteptări mari, dar nici noroc nu am avut. Nu am ce să le zic la băieților, dar e greu să nu ai jucători. Eu am tras un semnal de alarmă, dar nu se mai poate face nimic”, a declarat resemnat Dan Petrescu după eșecul de la Roma.

”Ar fi un miracol să mai facem puncte. Nu mai avem ce să mai facem, trebuie să nu pierdem duminică, dar nici atunci nu avem soluții. Pe cine vrem să luăm sunt jucători care nu au mai evoluat de trei luni. Plătim pentru greșelile din trecut, eu am spus de fiecare dată că e nevoie de jucători”, a mai spus tehnicianul clujenilor.

Formația lui Dan Petrescu nu a mai primit niciodată cinci goluri într-un meci european, iar recordul în deplasare era de trei goluri încasate, ultima dată anul trecut cu Celtic Glasgow, când ardelenii se impuneau cu 4-3.

De asemenea, umilința de la Roma reprezintă și cea mai drastică înfrângere în cupele europene și pentru antrenorul Dan Petrescu. În plus, cele trei goluri încasate de CFR în prima repriză reprezintă și el un record negativ, formația din Gruia nemaifiind niciodată într-o astfel de situație.

Dan Petrescu se pregătește să o părăsească pe CFR Cluj și să semneze cu saudiții de la Al Nasr Riad. Antrenorul urmează să se vadă zilele următoare cu reprezentanții vicecampioanei Arabiei Saudite pentru negocieri finale, aceștia anunțându-l pe Petrescu că-i vor achita clauza de reziliere!

FANATIK a aflat că arabii de la Al Nasr au devenit foarte insistenți în ultimele zile, dar Dan Petrescu a amânat discuțiile mai detaliate după deplasarea pe care CFR Cluj tocmai a disputat-o la Roma.

