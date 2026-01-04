Sport

Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are

Primele declarații ale lui Dan Petrescu despre boala sa. Antrenorul a slăbit vizibil, urmează un tratament medical și transmite, printr-un jurnalist britanic, ce probleme are.
Alex Bodnariu
04.01.2026 | 08:30
Cum se simte Dan Petrescu. Anunțul făcut de antrenorul român
Dan Petrescu, fostul mare fotbalist român, a fost surprins în urmă cu doar câteva zile, după luni întregi în care a evitat orice fel de apariție publică. Antrenorul pare că a slăbit considerabil, iar Gino Iorgulescu, președintele LPF, a anunțat că acesta face chimioterapie.

Ce probleme de sănătate are, de fapt, Dan Petrescu

Încă din sezonul precedent s-a vorbit despre problemele de sănătate cu care Dan Petrescu se confruntă. Antrenorul nu a putut să o pregătească pe CFR Cluj timp de câteva etape, din cauza unei afecțiuni la gât, și a decis să ia o pauză pentru a se pune la punct cu sănătatea.

După ce a plecat de la CFR Cluj, antrenorul nu a mai apărut în spațiul public. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a dat de înțeles că starea sa de sănătate este una gravă și că face chimioterapie.

Neil Barnett, un jurnalist britanic care, ani la rând, s-a ocupat de Chelsea, echipă la care Dan Petrescu a evoluat o bună parte a carierei, a precizat că a purtat o conversație cu fostul fotbalist român, iar acesta i-a transmis că nu are cancer, așa cum s-a vehiculat.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a scris Neil Barnett, pe contul său de Twitter.

Ce a declarat Gino Iorgulescu despre Dan Petrescu

Se pare că starea lui Dan Petrescu este ceva mai bună. Gino Iorgulescu s-a declarat îngrijorat de problemele de sănătate cu care se confruntă antrenorul român: „A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine, la FC Național. Eram și prieteni. Îți creează un disconfort (n.r. – astfel de vești). Se zbârlește pielea pe mine. Aveam și am o relație bună cu el. De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit.

Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu exact ce face”.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
