Dan Petrescu, salvat de jucători în remiza cu Sepsi! Fanii îi ceruseră demisia

Suporterii ardelenilor au luat „foc” după ce echipa favorită a primit al treilea gol de la Sepsi, în urma unui voleu superb trimis de către Florin Ștefan, iar aceștia i-au cerut din nou demisia tehnicianului.

Dan Petrescu, salvat de jucători după CFR Cluj – Sepsi

Dan Petrescu a fost salvat de jucători după remiza , scor 3-3, după ce fanii îi ceruseră demisia în momentul în care covăsnenii marcaseră al treilea gol.

În acel moment, echipa lui Dan Petrescu se afla la două goluri distanță de adversari, iar lucrurile nu păreau deloc bune pentru CFR Cluj. Totuși, fotbaliștii „bursucului” au revenit în meci și au „smuls” un egal.

La final, Dan Petrescu a fost vizibil deranjat din cauza rezultatului, dar mai ales din cauza atitudinii suporterilor. După al doilea gol marcat de CFR Cluj, fanii au încetat să-i ceară demisia tehnicianului.

Nu e prima dată când fanii îi cer demisia lui Dan Petrescu

De-a lungul actualului sezon din SuperLiga 1, fanii . Mai exact, suporterii au fost supărați la finalul confruntării CFR-ului cu UTA, scor 1-3, iar antrenorul a reacționat la finalul meciului:

„La prima greșeală pe care am făcut-o la mijlocul terenului am luat un gol ușor. Reacția a fost destul de bună în prima repriză, am avut niște ocazii. La pauză am avut o discuție mai dură, efectul s-a văzut imediat, dar nu poți să iei al doilea gol în maniera în care l-am luat.

Portarul (n.r.- Mihai Popa) nu știu unde s-a grăbit, a dat-o la ei, apoi a luat gol pe colțul scurt. Sunt greșeli mari de tot, pe care nu poți să le faci în campionat. UTA e o echipă puternică, dar au dat 3 șuturi pe poartă și 3 goluri. Asta e istoria. La Sibiu, noi am dat 25, niciun gol”.

„Cred că ne-a lăsat puțin și norocul. Scorul nu arată ce a fost pe teren astăzi. Bravo lor, au fost pragmatici. Noi avem de muncă. Obiectivul trebuie să rămână calificarea în play-off, având în vedere lotul pe care-l avem. Sunt jucători importanți de atac, dacă lipsesc prea mulți, se vede.

Problema e că nu avem încă o echipă clară și se fac multe greșeli în apărare. Trebuie să mergem la muncă, să câștigăm meciul următor. N-am ce să… (n.r. despre scandările fanilor) Sunt obișnuit aici.

Ce e corect în fotbal? Fanii sunt liberi să strige, nu e prima oară când primesc aceste mesaje de la ei. Normal că te afectează, vrei să fii susținut, dar… Când nu sunt aici, sunt bun. În rest, când sunt aici, vai de mine”, a mai spus Dan Petrescu.