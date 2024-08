Dan Petrescu sau Gigi Becali, cine pune presiune mai mare? Louis Munteanu, răspuns surprinzător, dar și săgeți către Fiorentina! Exclusiv

Louis Munteanu s-a transferat la CFR Cluj și deja a debutat în tricoul ardelenilor în derby-ul cu U Cluj, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Atacantul din Gruia a vorbit despre presiunea pusă de Dan Petrescu și a mărturisit ce l-a dezamăgit la Fiorentina.

Dan Petrescu sau Gigi Becali, cine pune presiune mai mare? Louis Munteanu, răspuns surprinzător, dar și săgeți către Fiorentina

Louis Munteanu nu a plecat cu cele mai plăcute amintiri de la Fiorentina. Internaționalul român este dezamăgit că italienii nu l-au folosit niciodată pe postul său de bază și nu i-au oferit șansa să joace în tricoul clubului de tradiție din Seria A.

Vârful lui Dan Petrescu a vorbit și despre presiunea pusă de „Bursuc” la într-un interviu pentru FANATIK. Louis Munteanu anunță că își propune să câștige titlul în fiecare sezon la formația din Gruia.

„Regret că cei de acolo m-au luat și nu am jucat deloc, m-au folosit pe poziții pe care nu am jucat în viața mea. Nu am jucat deloc atacant central, ăsta e regretul meu. La CFR este presiune mereu, trebuie să luăm campionatul an de an, nu cred că la FCSB este mai mare presiunea.

CFR este o echipă mare, de tradiție și cu siguranță este presiune foarte mare. Mister Hagi este cel mai important om din cariera mea, am lucrat mulți ani cu dânsul, m-a ajutat foarte mult. Îmi doresc titlul, după o să vedem.

Nu mi-am propus un număr de goluri, sper să fiu mai bun decât anul trecut. Pe Deac nu prea l-am văzut, e mai mult în sală. Cu Mario Camora mă știam de la națională, este un băiat foarte bun. Nu mă mai joc pe calculator, gata”, a spus Louis Munteanu.

Joacă Louis Munteanu la CFR Cluj?! Răspunsul lui Adi Mutu: „Îți dau scris”

în primul „11” al celor de la CFR Cluj. „Briliantul” a spus și cum ar putea să fie convins Dan Petrescu să joacă cu amândoi în echipa de start.

„E transferul verii și pentru ce poate să însemne Louis Munteanu în viitor pentru CFR. Cu venirea lui Lois Munteanu sunt trei numere 9, mă refer la Bîrligea, Michael și Munteanu. Bîrligea este într-o formă foarte, foarte bună.

Bîrligea în sfârșit a înțeles și o face foarte des asta acum. Atacă spații, îi tot spuneam asta. El e crescut în Italia, îi plăcea să vină mult la primit pe stilul italian, i-am spus să învețe să atace spațiile. A început de la un gol cu Voluntari, când a atacat spațiul scurt cu pasa lui Deac și a deschis scorul.

Pun pariu că Petrescu nu se uită la 4 milioane și îți dau scris că Dan Petrescu începe cu Bîrligea. O să înnebunească Neluțu Varga. Dacă nu avea în cap să joace cu doi atacanți începe cu Bîrligea 100%. Îl muți pe bancă sau intră Louis Munteanu, dă gol după gol și după o să joace cu amândoi”, a declarat Mutu.

Louis Munteanu RUPE TACEREA! INTERVIU EVENIMENT dupa DEBUTUL la CFR Cluj, 2-3 cu U Cluj