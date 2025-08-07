Sport

Dan Petrescu, scandal-monstru după CFR Cluj – Braga 1-2: „Să mă suspende 10 etape, n-am văzut așa arbitraj”. Nu și-a iertat nici jucătorii: „Am luat gol de divizia C!”

CFR Cluj a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Braga manșa tur a turului 3 preliminar UEFA Europa League. Cum a reacționat antrenorul Dan Petrescu.
Alex Bodnariu, Mihai Dragomir
07.08.2025 | 22:36
Dan Petrescu scandalmonstru dupa CFR Cluj Braga 12 Sa ma suspende 10 etape nam vazut asa arbitraj Nu sia iertat nici jucatorii Am luat gol de divizia C
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Dan Petrescu, furios pe arbitraj după CFR Cluj - Braja 1-2. Sursa Foto: Fanatik.

CFR Cluj – Braga 1-2 a fost meciul de joi seară din manșa tur a turului 3 preliminar UEFA Europa League. Ardelenii au fost învinși pe teren propriu de formația portugheză, iar Dan Petrescu, cel care a avut o nouă criză de nervi și a primit cartonașul galben, a reacționat furibund după finalul jocului din „Gruia”.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, reacție dură după CFR Cluj – Braga 1-2

O nouă săptămâna europeană pentru echipele românești. CFR Cluj a fost prima echipă care a jucat joi seară în preliminariile cupelor europene, primind vizita celor de la Braga.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 17, prin Gorby, însă replica ardelenilor a venit tot în prima repriză prin Sinyan, care a restabilit egalitatea în minutul 30. Tot Gorby a fost cel care a decis soarta meciului, marcând în minutul 50 după o fază lucrată excelent de lusitani. Dan Petrescu a luat foc la conferința de presă de la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„Sunt supărat pe rezultat. Faptul că nu am obținut cel puțin un egal… Astăzi meritam cel puțin un egal. După un asemenea arbitraj, să mă suspende și 10 etape, să facă ce vor ei. Eu nu am mai văzut așa ceva.

Tot meciul a fost aşa pro-Braga, totul! De la primul galben pe care l-a dat la noi, nu am înțeles nimic. Dacă alea sunt penalty-uri, eu nu mai înțeleg fotbalul. Nu ne mai bagă nimeni în seamă. N-am mai văzut aşa arbitraj.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„Arbitrul acesta nici nu știu din ce țară a venit. Totul într-o direcție!”

Jucătorii… s-a văzut că avem probleme de lot. Am jucat 10 meciuri în 3 zile și ei se plâng că nu au meciuri. Camora la 37 de ani a jucat 10 meciuri. Asta e realitatea. Dar, per total, egalul era cel puțin normal, plecam cu alt moral la Braga. Toată lumea spune că ei sunt favoriți. Lăsați-mă cu întrebările astea.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”

Asta e supărarea mea, că au marcat cu lejeritate ambele goluri. Le-am și zis, goluri de divizia C, prea ușor le-am primit. Au avut 3 șuturi și 2 goluri, echipă mare. Vă dați seama că acasă vor avea mai multe ocazii, dar ce mai avem de pierdut!? Mergem să ne jucăm șansa. Sper că va fi alt arbitraj… Arbitrul acesta nici nu știu din ce țară a venit, nu vreau să mai zic de arbitraj. N-ai cum așa ceva, după ce am văzut astăzi… Dacă acesta este arbitrajul din ziua de azi. Totul într-o direcție!”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă de după CFR Cluj – Braga 1-2.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, un car de nervi după CFR Cluj - Braga 1-2

Cristi Coste scrie de pe „Ion Oblemenco” 5 idei oltenești după Craiova –...
Fanatik
Cristi Coste scrie de pe „Ion Oblemenco” 5 idei oltenești după Craiova – Trnava 3-0. De la uluitorul Baiaram la tunarul Assad!
FCSB – Drita 3-2, live video în prima manșă a turului 3 UEFA...
Fanatik
FCSB – Drita 3-2, live video în prima manșă a turului 3 UEFA Europa League. Remontada fabuloasă pentru campioana României!
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League...
Fanatik
Returul Drita – FCSB NU se vede la TV! Duelul din Europa League va fi transmis pe Voyo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!