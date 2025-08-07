Dan Petrescu, scandal-monstru după CFR Cluj – Braga 1-2: „Să mă suspende 10 etape, n-am văzut așa arbitraj”. Nu și-a iertat nici jucătorii: „Am luat gol de divizia C!”

Ardelenii au fost învinși pe teren propriu de formația portugheză, iar Dan Petrescu, , a reacționat furibund după finalul jocului din „Gruia”.

Dan Petrescu, reacție dură după CFR Cluj – Braga 1-2

O nouă săptămâna europeană pentru echipele românești. CFR Cluj a fost prima echipă care a jucat joi seară în preliminariile cupelor europene, primind vizita celor de la Braga.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 17, prin Gorby, însă replica ardelenilor a venit tot în prima repriză prin Sinyan, care a restabilit egalitatea în minutul 30. Tot Gorby a fost cel care a decis soarta meciului, marcând în minutul 50 după o fază lucrată excelent de lusitani. Dan Petrescu a luat foc la conferința de presă de la finalul meciului.

„Sunt supărat pe rezultat. Faptul că nu am obținut cel puțin un egal… Astăzi meritam cel puțin un egal. După un asemenea arbitraj, să mă suspende și 10 etape, să facă ce vor ei. Eu nu am mai văzut așa ceva.

Tot meciul a fost aşa pro-Braga, totul! De la primul galben pe care l-a dat la noi, nu am înțeles nimic. Dacă alea sunt penalty-uri, eu nu mai înțeleg fotbalul. Nu ne mai bagă nimeni în seamă. N-am mai văzut aşa arbitraj.

„Arbitrul acesta nici nu știu din ce țară a venit. Totul într-o direcție!”

Jucătorii… s-a văzut că avem probleme de lot. Am jucat 10 meciuri în 3 zile și ei se plâng că nu au meciuri. Camora la 37 de ani a jucat 10 meciuri. Asta e realitatea. Dar, per total, egalul era cel puțin normal, plecam cu alt moral la Braga. Toată lumea spune că ei sunt favoriți. Lăsați-mă cu întrebările astea.

Asta e supărarea mea, că au marcat cu lejeritate ambele goluri. Le-am și zis, goluri de divizia C, prea ușor le-am primit. Au avut 3 șuturi și 2 goluri, echipă mare. Vă dați seama că acasă vor avea mai multe ocazii, dar ce mai avem de pierdut!? Mergem să ne jucăm șansa. Sper că va fi alt arbitraj… Arbitrul acesta nici nu știu din ce țară a venit, nu vreau să mai zic de arbitraj. N-ai cum așa ceva, după ce am văzut astăzi… Dacă acesta este arbitrajul din ziua de azi. Totul într-o direcție!”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă de după CFR Cluj – Braga 1-2.

