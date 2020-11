Tehnicianul campioanei României, CFR Cluj, Dan Petrescu, a comentat eșecul echipei sale scor 0-2 în fața italienilor de la AS Roma. Antrenorul consideră că șansele la calificare sunt încă bune.

CFR a fost învinsă în Gruia cu scorul de 0-2 de către italienii lui Paulo Fonseca, iar ardelenii sunt acum pe locul 3 în grupa de Europa League din care fac parte.

Golurile partidei de la Cluj au fost marcate de Gabriel Debeljuh (autogol) și Jordan Veretout, din penalty. Lovitura de 11 metri dictată italienilor a fost contestată de alb-vișinii.

Dan Petrescu și-a schimbat discursul după CFR Cluj – AS Roma 0-2: „Cum să nu sperăm?”

Tehnicianul formației CFR Cluj obișnuise cu discursuri în care se plângea de situația echipei sale, însă după înfrângerea cu 0-2 din Europa League în fața celor de la AS Roma, Dan Petrescu a abordat altă strategie. „Bursucul” a dat semne de optimism și a anunțat că ardelenii încă au speranțe la calificare.

Calculele nu s-au schimbat foarte mult pentru clujeni, însă ultimele două etape sunt capitale pentru calificarea în primăvara europeană. CFR mai are de jucat cu ȚSKA Sofia, acasă, și pe terenul lui Young Boys, în ultima etapă. Dan Petrescu a analizat partida cu AS Roma, dar și șansele echipei sale de a merge mai departe.

„Să fim realiști. Diferența de valoare s-a văzut. Au calitate, sunt mai buni, chiar dacă au odihnit mulți jucători. Dar ne-am bătut singuri. Primul gol ni l-am dat noi, al doilea l-a dat arbitrul. Ce dracu’ să mai zici? Și Mkhitaryan a recunoscut că n-a fost, a venit și mi-a spus la bancă. Dacă era 0-0 mai mult timp, ei ar fi riscat pe final și noi aveam mai multe oportunități. Și la 0-1 era mai OK. Ne-am retras prea mult. N-au avut multe ocazii, mai ales în prima repriză, să zici că scorul e ce trebuie.

Azi voiam să fac cinci schimbări, dar am făcut trei, că nu mai aveam jucători. Aș mai fi vrut jucători, asta e realitatea.Îmi pare rău că ne-am dat gol singuri, de asta îmi pare rău. Ei nici n-au cerut penalty. M-am enervat rău la faza aia, pentru că s-a văzut clar. Nu trebuie să ne legăm doar de faza aia, diferența e mare. Din păcate, Young Boys a câștigat. Trebuie să câștigăm două meciuri. Young Boys are capacitatea să bată la Roma. Elvețienii nu au avut ocazii la Sofia, dar cred că va pune probleme Romei.

Vom avea meci greu cu ȚSKA. Sunt probleme de lot, iar ei nu mai au ce să piardă la meciul cu noi. Alexandru Chipciu a intrat foarte bine. Mi-a părut rău că nu l-am băgat la pauză. El nu e mijlocaș închizător de meserie, l-am băgat în locul lui Itu să riscăm. Dacă eram în alt meci, poate îl băgam mai devreme. Dar am mers pe mâna lui Itu pentru că ei sunt foarte buni pe centrul terenului. Alex va juca mai mult în alte meciuri.

Ciobotariu e tânăr, a jucat deja destule meciuri. Cristi Manea revenea după o accidentare. El a fost la lot, dar s-a accidentat. A venit accidentat de la lotul național, am fost foarte supărat, trebuia să fim anunțați înainte. A jucat bine pe postul pe care l-am folosit, nu am luat goluri din cauza lui. Ne dă speranțe că mai avem o soluție ca fundaș central, dacă nu își va reveni Vinicius rapid.

Rămâne de văzut dacă e final de ciclu pentru unii jucători. Sunt fotbaliști care au o vârstă, trebuie să ne gândim serios și la viitor. Dar important e viitorul apropiat, iar apoi trebuie să ne gândim la ce facem până la vară, când ar trebui să gândim o strategie. Până atunci, nu trebuie să schimbăm mulți jucători. S-au făcut lucruri extraordinare, sperăm să ajungem iar în primăvara europeană.

E o perioadă grea, dar indiferent de scuze, cotnează rezultatul. Oricum, cred că accidentările și pandemia ne-au decimat. Sperăm în calificare, cum să nu sperăm? Dacă batem ambele meciuri, ne-am calificat. Pot să câștige ei la Roma, noi mergem mai departe dacă batem în ambele meciuri”, a spus Dan Petrescu la Digisport.

„Bursucul” a comentat și moartea lui Diego Maradona: „Am plâns cinci minute, nu am putut să mă opresc”

Dan Petrescu s-a declarat foarte afectat de moartea lui Diego Maradona. Cel considerat de mulți experți drept cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor a murit la vârsta de 60 de ani, după o insuficiență cardiacă severă. Antrenorul CFR-ului a dezvăluit că a plâns la aflarea veștii.

De asemenea, Dan Petrescu a povestit că l-a întâlnit pe Diego Maradona în Dubai și a avut numai cuvinte de laudă despre fostul mare fotbalist.

„Cred că toți oamenii care iubesc fotbalul au vărsat o lacrimă pentru Maradona. Eu am plâns 5 minute, nu am putut să mă opresc, mai ales când am văzut în Argentina și la Napoli oamenii pe străzi. La Napoli vor să schimbe numele stadionului cu numele lui. Iar în Argentina, să faci trei zile de doliu național…

L-am cunoscut personal, când am fost în Dubai. Un om deschis cu toată lumea. Niciodată nu se ascundea, nu refuza un interviu. Vorbea cu oricine. În afară de jucătorul Maradona, a fost și un mare om”, a încheiat tehnicianul campioanei României.