CFR , în prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Fosta campioană a României a avut o evoluție modestă, iar calificarea se decide în returul de peste o săptămână. În minutul 71, .

Dan Petrescu, scos din sărite după eroarea din CFR Cluj – Neman Grodno 0-0: „Nu înțeleg de ce lumea nu vrea VAR!”

Korenica a scăpat singur cu portarul și a fost faultat în careu. Tușierul a ridicat fanionul de la margine pentru un ofsaid în care se afla atacantul kosovar. Doar că reluările TV au arătat că Meriton Korenica se afla în poziție regulamentară. Fără VAR, decizia eronată a arbitrilor din teren a rămas valabilă.

„Am mai spus-o și o repet, cu echipele din Belarus când am jucat au fost scoruri 1-1, 0-0 sau 1-0. Echipele din spațiul sovietic sunt agresive, foarte bine organizate și foarte bine pregătite fizic. Au antrenor de 8 ani, s-a văzut că au stat bine în teren.

N-au riscat nimic. Au jucat simplu și corect. Prima repriză a fost echilibrată în care ambele echipe au avut ocazii. În repriza a doua, am avut mai multe ocazii, am pus presiune. Am avut două faze de penalty pe care aș vrea să le revăd.

Nu înțeleg de ce lumea nu vrea VAR. Astăzi ne-a lipsit VAR-ul. Acel gol schimba meciul și am fi jucat altfel la 1-0. E bine că n-am primit gol. Acum îi cunoaștem”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului.

Dan Petrescu a detectat slăbiciunile bielorușilor: „Au cedat puțin fizic”

Înainte de meciul retur cu Neman Grodno de la Budapesta, CFR Cluj o înfruntă pe Universitatea Craiova în etapa a 3-a din SuperLiga. Dan Petrescu nu exclude ca returul cu formația bielorusă să fie decis în prelungiri sau la penalty-uri.

„Trebuie să ne gândim la meciul cu U Craiova, dar e foarte importantă deplasarea în Ungaria, e bine că nu o deplasare așa lungă. Ei se vor odihni, nu au meci, vor aștepta meciul cu noi. Se vor pregăti cu siguranță. Posibil să fie prelungiri, penalty-uri, orice.

Slăbiciunile au fost pe final că au cedat puțin fizic în minutul 75. Au stat bine în teren, au pus probleme. Au câștigat multe dueluri la cap, pe jos, au fost foarte buni la fazele fixe și în apărare și în atac.

Ei au un moral ridicat. Trebuie să fim realiști, avem șansele noastre, trebuie să mergem acolo să ne calificăm, dar avem meciul cu U Craiova de duminică”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.

Ce a spus Meriton Korenica despre faza controversată din CFR Cluj – Neman 0-0

Meriton Korenica a comentat faza controversată la finalul căreia CFR Cluj trebuia să beneficieze de o lovitură de la 11 metri. Atacantul kosovar rămâne încrezător și consideră că echipa lui Dan Petrescu poate obține calificarea.

„Este dificil fără VAR. Dar eu spun că am avut destule șanse. Ăsta este fotbalul. Cred că în următorul joc o să dăm ce avem mai bun. Suntem o echipă foarte bună. Mă simt foarte bine aici, o echipă nouă, voi da 100% pentru această echipă mare a României. Avem un grup foarte bun. Avem ce ne trebuie pentru a câștigat meciul retur”, a spus Meriton Korenica.