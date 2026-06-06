Dan Petrescu se află în continuare în Italia! Ce se întâmplă cu antrenorul român

ADVERTISEMENT

Nevoit să ia o pauză de la fotbal pentru a-și rezolva situația medicală, Dan Petrescu se află în afara fenomenului de aproape un an. Tehnicianul care a pregătit-o ultima dată pe CFR Cluj se află în aceste momente în Italia.

Dan Petrescu își continuă tratamentul în Italia

Deși s-a vehiculat că ar fi dorit de Neluțu Varga înapoi la CFR Cluj după despărțirea de Daniel Pancu, sunt șanse foarte mici ca Dan Petrescu să se întoarcă așa repede în antrenorat. Și asta, deoarece mai are de tras din cauza bolii. .

ADVERTISEMENT

Conform , fostul internațional se află în acest moment în continuare la Bologna, acolo unde își continuă tratamentul pentru afecțiunea care îi dă mari bătăi de cap. Și, chiar dacă se simte mai bine, nu este încă pregătit pentru a se întoarce la conducerea vreunei echipe.

De altfel, medicii i-au transmis că stresul pe care l-ar avea dacă ar reveni în fotbal nu l-ar ajuta și i-au cerut să se odihnească și să mai aștepte. Însă, dacă tratamentul va decurge conform planului, este de așteptat ca Petrescu să se întoarcă în antrenorat într-un termen rezonabil.

ADVERTISEMENT

Vești bune despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Doi dintre oamenii importanți din fotbalul românesc, Dumitru Dragomir și Mihai Stoica, au confirmat faptul că Dan Petrescu , iar fostul șef de la LPF este convinsă că tehnicianul va reveni în curând în fotbal.

ADVERTISEMENT

”Pentru performanță, la CFR Cluj e unul singur: Dan Petrescu. (n.r. – Păi nu poate) Eu zic că poate. Într-o lună de zile… M-am întâlnit cu el, s-a îngrășat nene. Iar când ai ce a avut el și te îngrași… Știu de la Mircea Sandu. Înseamnă că trăiești, ai scăpat”, a declarat Dragomir, la ”Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

”Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu. Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărui nume nici nu trebuie pronunțat. A râs”, a spus și oficialul FCSB, la ”MM la FANATIK”.

Când se întoarce Dan Petrescu pe banca tehnică

Bogdan Mara, unul dintre cei mai apropiați oameni de Dan Petrescu, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că este sigur de faptul că , iar acest lucru se va produce în curând.

ADVERTISEMENT

”Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!

Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine. Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a afirmat Mara.