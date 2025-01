Dan Petrescu se revoltă: „Nu e lotul pe care mi-l doresc!”. „Bursucul” acuză că nu a fost consultat de CFR: „Nu m-am ocupat eu de transferuri”

CFR Cluj joacă duminică primul meci oficial din anul 2025. ”Feroviarii” speră să obțină 3 puncte din partida de la Botoșani pentru a se apropia de primul loc, ocupat în acest moment de rivalii de la U Cluj. La conferința de presă premergătoare jocului, Dan Petrescu nu s-a putut abține și a criticat politica de transferuri a clubului din Gruia.

Dan Petrescu, nemulțumit de transferurile făcute de CFR în această iarnă

Ardelenii au pierdut, în ultima perioadă, mai mulți jucători importanți. Dan Petrescu a declarat că nu a avut vreun cuvânt de spus în ceea ce privește despărțirile de la echipă.

„Nu m-am ocupat eu de transferuri. Cei care conduc clubul trebuie să se gândească și la buget, în primul rând, cred. Nu știu. Eu nu pot să iau decizii. În cazul Bîrligea a fost la fel. Dacă nu sunt consultat, eu nu pot să fac decât să antrenez. Asta este realitatea. De când m-am întors, în mai, eu sunt doar antrenor.

Știm presiunea care există aici. O cunosc bine. Toată lumea cere, indiferent cine vine, cine nu vine. Dacă suntem realiști, vedem lucrurile ca mine. Dacă nu, fiecare vede ce vrea, e liber să gândească ce vrea. Normal că CFR vrea să câștige, eu vreau să câștig.

Totul e să te gândești ce ai la dispoziție, ce adversari ai, cine s-a întărit și cine nu s-a întărit. Antrenorul nu joacă. Am vreo 260 de meciuri la CFR, voi face tot posibilul să ajung la 500 de meciuri, știu că va fi greu. În rest, nu va depinde de mine. Dar avem și noi șansa noastră. De ce să nu credem în ea?”, a explicat Dan Petrescu.

”Bursucul” nu s-a oprit însă aici. Dan Petrescu a dat de înțeles că strategia clubului din ultima perioadă a fost să aducă la echipă jucători tineri, de perspectivă, și nu fotbaliști cu experiență. Antrenorul recunoaște că și-ar fi dorit să se poată baza pe mai mulți fotbaliști care au avut deja un cuvânt de spus în fotbalul mare.

„De transferuri s-au ocupat cei de la club, cine vine, cine pleacă”

„Eu sunt realist și știu că nu mai este ca anii trecuți, unde eram mai tari. Eu trebuie să cred în acest lot, sunt mulțumit de ce am văzut în pregătiri. OK, nu e lotul pe care mi-l doresc 100%, niciodată nu a fost, indiferent ce jucători am avut la dispoziție. Dar o să ne batem. 100% o să ne batem. Asta vă promit eu.

Jucătorii care au venit, în afară de Jurić – dar poate nici el – au venit jucători de perspectivă. Nu a venit nicio certitudine. În momentul de față, a venit un jucător din Spania, care nu a prea jucat în liga a 3-a, fundaș dreapta. A venit Șfaiț, de la Salernitana, care nu a jucat deloc, 19 ani.

Jurić, la Oțelul, a dat vreo 3-4 goluri, dar încă nu e o certitudine, în opinia mea. Au venit doar jucători care au talent, au potențial, dar la CFR Cluj mai este nevoie și de jucători certitudine. Din păcate, n-a venit nimeni, pentru că, în iarnă, nu cred că poți să iei certitudini. În afară de Cisotti, la FCSB, nu a fost o echipă care să ia un jucător să zici că ăsta sigur te va ajuta, că a demonstrat. Asta este realitatea.

(N.r. despre Sheriff Sinyan) Deocamdată nu s-a antrenat cu echipa. La fel, nu este o certitudine pentru noi. De transferuri s-au ocupat cei de la club, cine vine, cine pleacă. Eu mai sunt consultat câteodată, dar, în rest, dacă mă întrebați pe mine prea multe, nu e corect. Ar trebui să-i întrebați pe cei care au făcut transferurile”, a concluzionat Dan Petrescu.

În perioada de glorie a lui Dan Petrescu la CFR Cluj, în lotul ”feroviarilor” se regăseau, în mare parte, fotbaliști trecuți de vârsta de 28-30 de ani. Se pare că Neluțu Varga și-a schimbat total viziunea.