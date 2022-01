Motivul pentru care Dan Petrescu nu a mai preluat naționala României: „Ieșea din tiparele noastre, cu mult”

În decembrie 2021, imediat după ce Gică Hagi și Răzvan Lucescu au refuzat, din varii motive, să preia frâiele echipei naționale în locul lui Mirel Rădoi, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au mers la Cluj pentru a-l convinge pe Dan Petrescu, dar . Acum, un oficial al FRF dezvăluie motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

Federalii rup tăcerea. De ce nu a mai devenit Dan Petrescu selecționerul României

„Dan Petrescu este cu totul altceva. Este un nume și un antrenor care ieșea din tiparele noastre, cu mult. Dar ne așteptam și mizam foarte tare pe faptul că este un antrenor foarte eficient.

Până la urmă, ne interesează o calificare. Dan Petrescu este antrenorul rezultatului, nu prea are o filozofie, nu prea are o haină, o croială. Antrenează să câștige și asta este interesant, până la un anumit punct”, susține, conform , Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică a forului de la Casa Fotbalului. Imediat după ce „Bursucul” a primit oferta oficială, Neluțu Varga ar fi încercat să „joace la două capete”, însă federalii nu aveau de gând să achite clauza de reziliere.

„Sunt mai multe piese pe tablă când vorbim despre relația Federație – Dan Petrescu. Există un patron acolo care, așa bănuiesc, că a mers la două capete. Mai erau vreo cinci meciuri, dacă nu mergea bine CFR-ului, putea să apară generos și să spună ‘Îl lăsăm la naționala României’. Era vorba despre o discuție între parteneri. Dar Federația nu accepta niciodată să plătească o clauză”, mai spune Țicleanu.

Dan Petrescu: „Dacă găseşte cineva un antrenor care să muncească gratis la naţională, mă duc singur”

Cu doar câteva zile în urmă, Dan Petrescu a fost chestionat la rândul său pe marginea subiectului și a invocat, ca motiv al refuzului de a deveni selecționerul României, . Concret, Federația i-ar fi cerut s-o achite singur, deși era echivalentul salariului pe un an.

„Federaţia a venit cu propunerea şi le-am zis să vorbească cu patronul şi a făcut-o. Le-am spus: ‘Am meciuri aici şi nu e normal să vorbesc de FRF’. A venit apoi finalul de campionat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la patron, pentru că am o clauză în contract de 400.000 de euro.

Patronul mi-a spus din prima: ‘Nu cumva să îmi ceri să pleci, că nu ai nicio şansă. Ai clauză, dar nu te las să pleci’. Dacă plăteam clauza de 400.000… La FRF mi s-a propus un salariu de 300.000.

Trebuia să plătesc 100.000 din buzunarul meu. Dacă găseşte cineva un antrenor care să muncească gratis la naţională, mă duc singur. Celor care mi-au spus că nu înţeleg de ce nu mă duc, le propun să se ducă să antreneze gratis.

Eu am vrut să ajung la naţională, dar nu s-a putut. Îmi doream, dar nu a fost momentul bun. Cât am fost liber 6 luni, nu am fost întrebat. Dacă eram întrebat atunci, sigur acceptam şi pentru mai puţini bani. Nimeni nu munceşte gratis. Asta a fost istoria. În rest, a fost cancan”, a declarat tehnicianul campioanei, lăsând de înțeles că șansele de în viitor s-au diminuat considerabil după ce a refuzat toate cele trei propuneri primite până acum.

„Ei (n.r. Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă) au venit concret la mine, chiar îi apreciez. Mi-au spus că bani nu au prea mulţi. Nu am ce să le reproşez nici lor, nici patronului. Eu voiam la echipa naţională, dar în acelaşi timp sunt foarte fericit la CFR. Am mare încredere în acest lot.

Am avut şansa de a antrena naţionala de trei ori şi nu mi-a reuşit. Nu a fost să fie, nu a fost timing-ul perfect. Nu ştiu dacă va mai fi şi a 4-a ofertă”, a conchis tehnicianul campioanei.