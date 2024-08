Dan Petrescu, semnal de alarmă după CFR Cluj – U Cluj 2-3: “Trebuie să lucrez la moral”. Ce l-a surprins în derby: “Nu-mi vine să cred”

. Adrian Păun a deschis scorul printr-o execuție spectaculoasă, însă după pauză, echipa lui Dan Petrescu a cedat. Universitatea a înscris de 3 ori și a plecat din Gruia victorioasă.

Dan Petrescu, semnal de alarmă după CFR Cluj – U Cluj 2-3: “Trebuie să lucrez la moral”

Dan Petrescu și-a asumat un posibil rezultat nefavorabil în condițiile în care a avut doar 3 titulari care au jucat și în meciul din Conference League. Pe finalul partidei, fundașul central Matei Ilie s-a accidentat și a ieșit de pe teren. În aceste condiții, CFR Cluj a încheiat partida în inferioritate.

ADVERTISEMENT

“Când schimbi mulți jucători meci de meci, se vede. Singurul jucător care a jucat titular în Europa și a jucat și acum s-a rupt. Si are 20-21 de ani. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat și cu ceilalți. Am fi rămas fără jucători.

Din păcate trebuie să sacrificăm meciurile din campionat. Chiar și așa cred că am jucat bine. 40 de minute am controlat meciul, era doar o echipă pe teren. Apoi următoarele 5 minute au fost mai buni, inclusiv la faze fixe. La pauză am vorbit numai despre faze fixe. Au egalat la fază fixă, apoi încă un gol din penalty.

ADVERTISEMENT

Am introdus apoi 3 jucători, am egalat, dar am luat gol iar imediat. Am avut și câteva ocazii incredibile. Cred că meritam un egal. S-a văzut că adversarii erau mai fresh”, a declarat Dan Petrescu la Digi Sport.

“Nu-mi vine să cred acest rezultat”

Dan Petrescu e îngrijorat că parcursul slab din SuperLiga le-a scăzut moralul jucătorilor săi și e convins că CFR Cluj merita măcar un egal în meciul cu U Cluj:

ADVERTISEMENT

“Ăsta e prețul când schimbi mult. Avem și jucători care au venit în timpul campionatului. Mie nu-mi vine să cred acest rezultat. La ce s-a jucat nu trebuia să fie rezultatul ăsta. Rezultatele astea din campionat ne-a dat peste cap.

Ne așteaptă un meci important în Europa. Apoi trebuie să ne revenim în campionat, să aducem repede puncte. O victorie în Europa și una în campionat ne-ar reface moralul. Acum suferim la moral, trebuie să lucrez la asta. Noi am avut atâția jucători noi, inclusiv Munteanu și Postolachi”.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are doar 4 puncte după primele 4 etape de SuperLiga. Pentru ardeleni urmează prima manșă din turul 3 al Conference League. Duelul se va disputa la Sofia, contra echipei israeliene Maccabi Petah Tikva, joi, 8 august. În etapa 5 din SuperLiga, CFR Cluj o va întâlni pe Unirea Slobozia.