Dan Petrescu, show după CFR Cluj – Lugano 1-0: „Cum îmi place mie, 1-0, gol din fază fixă!”. Pe ce loc ar termina elveţienii în SuperLiga

. Elveţienii au dominat autoritar, au avut două goluri anulate cu VAR, dar ardelenii s-au apărat bine şi au marcat prin Sinyan din fază fixă, în prelungiri.

Dan Petrescu, show după CFR Cluj – Lugano 1-0: „Cum îmi place mie, 1-0, gol din fază fixă!”

Dan Petrescu a recunoscut că echipa lui a avut mare noroc şi a făcut show la declaraţii, spunând că Lugano nu ar avea adversar în SuperLiga. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre absenţe, dar şi despre transferul lui Edjouma:

Exact ce-am spus înainte de meci: sacrificiu şi să avem noroc. Fără noroc n-am fi bătut astăzi. Am fost dominaţi total. A fost cea mai bună echipă din Europa care a jucat aici. Ne-am organizat în apărare, cu schimbările era greu din cauza accidentărilor.

Nu găseam mijlocaşi. Lugano, în campionatul românesc, ar fi 100% campioană, n-ar avea adversar. Valoarea lor, mai mare decât a noastră. Unii se aşteptau să batem, dar, ca de obicei, am încercat să ne apărăm.

La fotbal nu câştigă cine domină şi cine are posesia. Am revenit la ce îmi place mie, 1-0, gol din fază fixă. Jucătorii au fost azi eroi. Chiar dacă am fi pierdut, nu aş fi avut ce să le reproşez.

„Patronul ştie, i-am povestit, avem nevoie de jucători”

La pauză am spus să mai ţinem puţin de minge că va fi foarte greu să rezistăm. Portarul a apărat bine şi este o seară extraordinară pentru Cluj. Nici nu vreau să mă gândesc la ce va fi duminică. U Craiova e în formă, a bătut 4-0.

Va fi foarte greu duminică. Din cine a jucat, nu ştiu cine va putea să o facă duminică. Braga este o echipă superbă. Patronul ştie, i-am povestit, avem nevoie de jucători.

El este cooperant. Eu zic că Muhar şi Emerllahu sunt cei mai buni mijlocaşi din România, sunt greu de înlocuit. E greu să iei jucători acum. că vine la CFR Cluj şi s-au întâmplat lucruri”, a spus Dan Petrescu după meci la Digisport.