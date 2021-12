Dan Petrescu, show după o nouă victorie cu CFR Cluj: ” Cele mai bune rezultate din istoria clubului”

autoritar în Casa Pariurilor Liga 1 după un nou succes la limită, obţinut în faţa lui CS Mioveni. Campioana s-a impus cu 1-0 şi păstrează 8 puncte avans faţă de FCSB.

Dan Petrescu, show după o nouă victorie cu CFR Cluj: “Am pregătit meciul, dar nu ai cum să îi oprești”

a făcut show la declaraţiile de după meci, spunând că jucătorii lui sunt nişte eroi să câştige această confruntare pe un teren greu, după o perioadă foarte aglomerată, cu meciuri pe plan intern şi în Europa:

“Cred că sunt 8 meciuri în care am câștigat fără să luăm gol, 7 în campionat și unul în Europa. E o perioadă bună pentru noi, dar am suferit mult exact la ce mă așteptam, la ce am văzut la Mioveni, apărare foarte bună și contraatacuri excelente.

Eu mă așteptam să aibă mai multe ocazii, pentru că așa fac ei tot timpul, te lasă să crezi că domini și apoi contraatac. Am pregătit meciul, dar nu ai cum să îi oprești. Dacă ei fac bine chestia asta, o să o facă în continuare.

Și fără puțin noroc, nu puteam câștiga, pentru că trebuie să recunoaștem că chiar am avut noroc azi. Vreau să felicit băieții, pentru că le-am spus că ‘dacă câștigați meciul ăsta, sunteți eroi. Dacă câștigați cu Sevilla, e normal, cu Jablonec, cu nu știu cine’.

Dar să câștigi meciul de azi, după nu știu câte meciuri jucate și atâta oboseală și pe un asemenea teren, credeți-mă că nu e ușor. Și merită felicitări”.

“Mi se pare că rezultatele lui CFR de anul ăsta poate sunt cele mai bune din istoria clubului”

Antrenorul campioanei susţine că jucătorii săi resimt oboseala şi rezultatele din acest sezon ale echipei pot fi considerate cele mai bune din istoria clubului:

“Trebuie să recunosc că suntem toți obosiți, nu avem timp să ne odihnim deloc. Și dacă veneam de la început, tot așa era. Eram obișnuit cu ritmul ăsta, dar chiar simt că și ei sunt obosiți, la câte ședințe video și antrenamente facem, s-a simțit și azi la meci.

E foarte greu să îi impresionezi mereu, să studiezi, să le spui, iar ei să răspundă tactic. Mi se pare că rezultatele lui CFR de anul ăsta poate sunt cele mai bune din istoria clubului. După 20 și ceva de meciuri, sau câte au fost, să ai numai victorii, eu cred că băieții merită felicitați”, a spus Petrescu.

Despre confruntarea cu Farul: “Vă dați seama că Gică e supărat, a pierdut”

Pentru CFR Cluj, urmează confruntarea cu Farul Constanţa, unde încearcă să obţină al 8-lea succes consecutiv în Liga 1, serie începută de la meciul cu Sepsi, scor 2-0:

“Un adversar mai greu nu se putea pentru a încerca a opta victorie la rând. Vă dați seama că Gică e supărat, a pierdut. Ei joacă bine acasă, nu și în deplasare.

Ne așteaptă o deplasare foarte grea, orice rezultat pozitiv ar fi bun. E clar că am vrea victoria, dar suntem conștienți că orice meci cu Farul din deplasare este și va fi foarte greu și micile detalii vor face diferența, cum a fost și azi”, a spus Petrescu.