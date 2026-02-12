Sport

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea în antrenorat: „Mă simt bine!”

Dan Petrescu este pe punctul să revină pe banca tehnică. Anunțul a fost oferit chiar de antrenor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre situația în care se află fostul internațional.
Iulian Stoica
12.02.2026 | 12:16
Dan Petrescu sia anuntat revenirea in antrenorat Ma simt bine
ULTIMA ORĂ
Dan Petrescu, aproape de revenirea în antrenorat. Sursă foto: sportpictures
Ultima echipă pe care a antrenat-o Dan Petrescu este CFR Cluj. Tehnicianul i-a părăsit pe ardeleni după umilința cu Hacken din august 2025. După ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, „omul-trofeu” este pe cale să revină în fotbal.

Dan Petrescu, aproape de revenirea în antrenorat. Când se întoarce pe bancă

Dan Petrescu nu poate sta departe de fotbal. După o absență de 6 luni, „Bursucul” este pe cale să revină în antrenorat. Anunțul a fost făcut chiar de fostul internațional, cel care a dialogat recent cu Daniel Pancu.

Problemele de sănătate a lui Dan Petrescu par să se fi ameliorat, acesta declarând că se simte bine și în scurt timp va reveni pe banca tehnică. Ultima oară la CFR Cluj, antrenorul a expus că mai are nevoie de o lună sau două pentru a fi 100% pentru o nouă aventură.

Cum se mai simte, de fapt, Dan Petrescu. Problemele de sănătate s-au ameliorat

„Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem”, a spus Dan Petrescu, conform Digi Sport.

Experiența lui Dan Petrescu îl recomandă și în străinătate, acolo unde a adunat 318 meciuri ca antrenor principal, la nouă echipe din șase țări diferite. Aici se enumeră formațiile: Wisła Cracovia (23 de meciuri), Kuban Krasnodar (88 + 15, două mandate), Dinamo Moscova (55 de meciuri), Al Arabi (11 meciuri), Suning (36 de meciuri), Al Nasr (21 de meciuri), Hengfeng (23 de meciuri), Kayserispor (8 meciuri) și Jeonbuk (38 de meciuri).

Giovanni Becali era îngrijorat de problemele lui Dan Petrescu

Într-o ediție a emisiunii „Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a declarat că Dan Petrescu a slăbit considerabil, dar rămâne convins că prietenul său va depăși toate dificultățile și își va recăpăta sănătatea. La doar câteva luni distanță, antrenorul pare să fie pregătit de revenire.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui.

Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a spus Giovanni Becali.

