Dan Petrescu și-a anunțat revenirea pe bancă! Ce a spus despre varianta CFR Cluj: „Cu drag mă voi întoarce”

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Antrenorul a fost prezent în tribune la meciul FC Voluntari – FC Botoșani 2-2, primul din noul sezon de SuperLiga. La final, a spus că îi este dor să fie în centrul evenimentelor și, de asemenea, a transmis că ia în calcul foarte serios revenirea pe banca tehnică.

Dan Petrescu se pregătește să revină pe banca tehnică

Iar acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în această stagiune competițională. Întrebat despre o revenire la CFR Cluj, fostul mare fundaș dreapta a părut mai mult decât deschis față de o astfel de posibilitate: „Mi-era dor să mă uit și eu la un meci. (n.r. De când nu a mai fost pe stadion la un meci) De foarte mult timp, de aproape un an. (n.r. Cum se simte) Bine. Îmi pare rău pentru Voluntari, mai ales că stau aproape, dar poate vor câștiga meciul următor. Mi-e dor (n.r. să antreneze), nu am avut pauze în carieră”.

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Ce a spus Dan Petrescu despre finala CM și despre lupta pentru titlul din SuperLiga

Cu această ocazie, fostul internațional român a vorbit și despre evenimentele de la Campionatul Mondial și, în plus, a apreciat că Universitatea Craiova are prima șansă la câștigarea campionatului. „(n.r. Despre Mondial) Sperăm ca Argentina să câștige, mi-aș fi dorit Anglia, dar nu a fost să fie.

Craiova rămâne favorita (n.r. la titlu), a luat jucători buni. Întotdeauna campioana e favorită, mai ales că ei s-au și întărit. (n.r. Care va fi surpriza sezonului de SuperLiga) Corvinul. (n.r. Dacă a avut discuții pentru o revenire la CFR Cluj) Au fost, da, dar nu era cazul, nu era momentul.

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Cu drag mă voi întoarce când voi putea. (n.r. Dacă e posibil să revină pe bancă în acest sezon) E posibil orice”, a spus Dan Petrescu, însoțit de fiica sa, după