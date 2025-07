Dan Petrescu și-a criticat jucătorii, după eșecul cu FC Argeș: „E greu pentru ei la CFR”

CFR Cluj are un moral scăzut înainte de returul cu Lugano, din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. Gruparea antrenată de Dan Petrescu a pierdut pe teren propriu, iar tehnicianul ardelenilor a fost dezamăgit la final.

Dan Petrescu trage un semnal de alarmă, după CFR Cluj – FC Argeș 0-1: „A fost un meci slab al nostru”

Dan Petrescu are probleme mari înainte de returul cu Lugano, din UEFA Europa League. Gruparea ardeleană pentru meciul de joi, iar acum .

Tehnicianul ardelenilor a folosit mai multe rezerve, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. FC Argeș a controlat disputa și a reușit să lovească de două ori pe parcursul celor 90 de minute.

La finalul partidei, a tras un semnal de alarmă și a cerut întăriri înaintea returului de joi, contra elvețienilor de la Lugano. Indirect, acesta și-a criticat și jucătorii de astăzi.

„Știam că suntem decimați și ne păstrăm pentru Europa, dar mă așteptam la mai mult de la jucătorii care au debutat. Foarte multe schimbări și în anii trecuți mergea, acum nu a mai mers. Argeș a meritat victoria. Au fost mai conectați, mai pragmatici. Dacă rămânea 0-0 la pauză, altfel era meciul.

Am luat un gol când am avut corner, ne-am grăbit, am pierdut mingea. A fost un meci slab al nostru. Nu-mi place să sacrific nimic, mereu mi-a plăcut să câștig meciuri. Sunt bune meciurile acestea să-ți dai seama de ce nivel au unii jucători. E greu pentru ei la CFR.

Nu am avut pregătire bună, a fost scurtă, avem 5 jucători accidentați. Cu aceștia am fi făcut două echipe. Așa am apelat la jucători care nu ar fi jucat în mod normal. Nu știu dacă ne mai putem acoperi”.

Dan Petrescu: „Presiunea e mare cu Lugano”

„Presiunea e mare cu Lugano, este o echipă extraordinară, va fi un meci de care pe care. L-am mai pierdut și pe Muhar. Sper că nu s-a mai accidentat nimeni. Rămâne speranța că avem și Conference League, dar ne dorim să ne calificăm joi.

Avem mulți accidentați, ar mai trebui cam doi jucători. Ce avem aici nu e de ajuns”, a concluzionat Dan Petrescu la flash-interviu.