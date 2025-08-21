Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv

în turul play-off-ului din Conference League,

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken din Conference League!

Bineînțeles că antrenorul echipei din Gruia a digerat extrem de greu acest moment, iar din informațiile FANATIK el și-a anunțat demisia la scurt timp după încheierea partidei. Ulterior, antrenorul a confirmat această chestiune cu ocazia conferinței de presă.

„Am început meciul foarte prost și am primit goluri rapide. Nu cred că ne-am adaptat bine la suprafața de joc. Apoi a fost dificil pentru noi. Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă.

În același timp, am jucat atât de prost în defensivă. Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii.

Prima reacție a antrenorului: „Nu voi fi pe bancă la retur, acesta a fost ultimul meu meci, mi-e rușine de acest rezultat”

Totul a mers prost. Este prima dată în 25 de ani când am trăit asta ca antrenor. Niciodată nu am mai experimentat să primesc cinci goluri. Este pentru prima dată.

(n.r. Care a fost motivul eșecului?) Multe lucruri. Avem mulți jucători mari accidentați. Am jucat multe meciuri într-un timp scurt, așa că jucătorii erau obosiți astăzi. Häcken merita să câștige. Ofensiv, au fost fantastici.

Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”, a declarat el, citat de gsp.ro.

Această eliminare prezintă și bineînțeles în primul rând pentru finanțatorul Neluțu Varga, în mod evident în cazul extrem de probabil în care nu reușește să facă o minune realmente în returul cu Hacken de săptămâna viitoare de pe teren propriu.

