Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken! Exclusiv

Dan Petrescu nu a putut suporta umilința trăită de CFR Cluj în Suedia contra lui Hacken și și-a dat demisia!
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
21.08.2025 | 22:36
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik

CFR Cluj a pierdut cu scorul de 2-7 în Suedia contra lui Hacken în turul play-off-ului din Conference League, o rușine care a intrat direct în istoria negativă a fotbalului românesc la nivelul cupelor europene. 

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după umilința cu Hacken din Conference League!

Bineînțeles că antrenorul echipei din Gruia a digerat extrem de greu acest moment, iar din informațiile FANATIK el și-a anunțat demisia la scurt timp după încheierea partidei. Ulterior, antrenorul a confirmat această chestiune cu ocazia conferinței de presă.

„Am început meciul foarte prost și am primit goluri rapide. Nu cred că ne-am adaptat bine la suprafața de joc. Apoi a fost dificil pentru noi. Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă.

În același timp, am jucat atât de prost în defensivă. Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii.

Prima reacție a antrenorului: „Nu voi fi pe bancă la retur, acesta a fost ultimul meu meci, mi-e rușine de acest rezultat”

Totul a mers prost. Este prima dată în 25 de ani când am trăit asta ca antrenor. Niciodată nu am mai experimentat să primesc cinci goluri. Este pentru prima dată.

(n.r. Care a fost motivul eșecului?) Multe lucruri. Avem mulți jucători mari accidentați. Am jucat multe meciuri într-un timp scurt, așa că jucătorii erau obosiți astăzi. Häcken merita să câștige. Ofensiv, au fost fantastici. 

Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”, a declarat el, citat de gsp.ro.

Această eliminare prezintă pierderi financiare importante pentru gruparea ardeleană și bineînțeles în primul rând pentru finanțatorul Neluțu Varga, în mod evident în cazul extrem de probabil în care nu reușește să facă o minune realmente în returul cu Hacken de săptămâna viitoare de pe teren propriu.

Înainte de jocul din Suedia, așa cum obișnuiește practic de fiecare dată, Dan Petrescu i-a lăudat pe nordici, dar cel mai probabil că nici el nu e aștepta totuși chiar la un astfel de deznodământ în această primă manșă. De asemenea, tehnicianul s-a plâns cu acea ocazie de faptul că nu a apucat să îi studieze foarte bine pe adversari în perspectiva acestei partide.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
