Dan Petrescu și Marius Șumudică, declarații „obosite” înainte de CFR Cluj – Rapid. Ce se întâmplă în cele două vestiare

a patra din play-off. Ardelenii pot trece pe primul loc în SuperLiga cu un succes în faţa giuleştenilor, după remiza FCSB-ului cu Universitatea Craiova, 0-0.

Dan Petrescu și Marius Șumudică, declarații „obosite” înainte de CFR Cluj – Rapid: “Simţeam o stare de apatie”

Înaintea meciului, Dan Petrescu şi în care se plângeau că jucătorii lor nu s-au pregătit la cea mai mare intensitate la antrenamente:

ADVERTISEMENT

“Azi am întrerupt antrenamentul şi am încercat să creez un conflict. Simţeam o stare de apatie şi de auto-mulţumire. Le-am spus: «Dacă vreţi să ne antrenăm bine, dacă nu, hai să plecăm acasă, că ne pregătim degeaba». Am încercat să fac un şoc şi să îi fac să îşi dea seama.

Parcă s-a terminat campionatul. Noi nu am realizat nimic şi suntem angrenaţi în două fronturi ca să ajungem în cupele europene. Ei trebuie să înţeleagă lucrul ăsta”, a spus Marius Şumudică înaintea confruntării cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a copiat la indigo discursul lui Şumudică: “Nu mi s-au părut așa motivați și concentrați”

Dan Petrescu a copiat discursul lui Marius Şumudică şi a declarat înaintea meciului că şi-a băgat jucătorii în şedinţă din cauza lipsei de motivaţie şi concentrare la antrenamente:

”Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenamente. Asta e realitatea. Am avut ședințe cu ei. Nu-mi aduc aminte de 11 luni sau de când am venit să am discuții că nu s-au antrenat bine.

ADVERTISEMENT

Săptămâna asta parcă ceva a lipsit. Sper să mă fi înșelat, dar nu mi s-au părut așa motivați și concentrați, așa cum am vrut eu. Nici datele fizice de la antrenamente nu arată așa cum am vrut eu să arate. Sper să mă fi înșelat și să văd o echipă cu foame, foarte agresivă, să vrea să joace fotbal, să dea goluri”, a spus Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT