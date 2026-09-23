Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că va lua campionatul și va califica echipa în Liga Campionilor în primul sezon de la revenirea sa pe banca FCSB, lucru care l-a entuziasmat enorm pe miliardar.
„Nu am vorbit pe cât timp semnează, n-am avut eu probleme vreodată cu Reghe. E prea cuminte omul. La FCSB, dacă ai rezultate, stai cât vrei tu. Până în vară oricum e minimul, dar nu am vorbit asta.
El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League. Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun?”, s-a lăudat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.
Dan Petrescu a stat deoparte de antrenorat o perioadă din cauza problemelor de sănătate, dar în ultima perioadă a urmărit tot mai atent fotbalul românesc și știe foarte bine care sunt echipele favorite la titlu în acest sezon. Nu o consideră pe FCSB una dintre aceste echipe.
„Eu zic că a făcut cea mai bună alegere posibilă, mai bine de atât nu se putea. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Eu cred că e alegerea foarte bună. Are experiență, nu-i va fi ușor chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor.
În opinia mea, Craiova este favorită la câștigarea campionatului. Ea este campioana, este cea mai în formă echipă, cred eu. Am înțeles că a fost invers, n-a declarat patronul. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat.
Nu cred că există în lume un antrenor care promite să ia campionatul. Fotbalul nu e matematică”, a spus Dan Petrescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.