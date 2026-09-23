Sport

Dan Petrescu, neîncrezător în promisiunea lui Reghecampf pentru Gigi Becali: „Nu există în lume un antrenor care să promită așa ceva”

Dan Petrescu a auzit promisiunea făcută de Laurențiu Reghecampf lui Gigi Becali la sosirea la FCSB și este sceptic în privința realizării ei. Mai exact, ca FCSB să câștige titlul fără probleme în acest sezon.
Flaviu Popa
23.09.2026 | 07:51
Dan Petrescu neincrezator in promisiunea lui Reghecampf pentru Gigi Becali Nu exista in lume un antrenor care sa promita asa ceva
ULTIMA ORĂ
`Dan Petrescu nu crede în promisiunea lui Reghecampf
ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că va lua campionatul și va califica echipa în Liga Campionilor în primul sezon de la revenirea sa pe banca FCSB, lucru care l-a entuziasmat enorm pe miliardar.

Laurențiu Reghecampf, promisiuni mari pentru Gigi Becali

Nu am vorbit pe cât timp semnează, n-am avut eu probleme vreodată cu Reghe. E prea cuminte omul. La FCSB, dacă ai rezultate, stai cât vrei tu. Până în vară oricum e minimul, dar nu am vorbit asta.

ADVERTISEMENT

El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League. Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun?”, s-a lăudat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu a stat deoparte de antrenorat o perioadă din cauza problemelor de sănătate, dar în ultima perioadă a urmărit tot mai atent fotbalul românesc și știe foarte bine care sunt echipele favorite la titlu în acest sezon. Nu o consideră pe FCSB una dintre aceste echipe.

ADVERTISEMENT
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Digi24.ro
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o

Dan Petrescu nu o vede pe FCSB favorită la titlu

„Eu zic că a făcut cea mai bună alegere posibilă, mai bine de atât nu se putea. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Eu cred că e alegerea foarte bună. Are experiență, nu-i va fi ușor chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus
Digisport.ro
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!

În opinia mea, Craiova este favorită la câștigarea campionatului. Ea este campioana, este cea mai în formă echipă, cred eu. Am înțeles că a fost invers, n-a declarat patronul. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat.

ADVERTISEMENT

Nu cred că există în lume un antrenor care promite să ia campionatul. Fotbalul nu e matematică”, a spus Dan Petrescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Liță Dumitru, necruțător cu Radu Drăgușin înainte de Nations League: „Hai, bă, oameni...
Fanatik
Liță Dumitru, necruțător cu Radu Drăgușin înainte de Nations League: „Hai, bă, oameni buni! Să fim realiști”
Gică Hagi, pus la zid înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „28 dintre...
Fanatik
Gică Hagi, pus la zid înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „28 dintre cei 33 de convocați nu respectă criteriile selecționerului”
Americanii o iau în derâdere pe Universitatea Craiova! Declarație uluitoare despre campioana României:...
Fanatik
Americanii o iau în derâdere pe Universitatea Craiova! Declarație uluitoare despre campioana României: „N-ar fi visat niciodată să joace în Europa!”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Românul care ar fi fost 'unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume...
iamsport.ro
Românul care ar fi fost 'unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume dacă ar fi muncit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!