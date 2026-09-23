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Laurențiu Reghecampf i-a promis lui Gigi Becali că va lua campionatul și va califica echipa în Liga Campionilor în primul sezon de la revenirea sa pe banca FCSB, lucru care l-a entuziasmat enorm pe miliardar.

Laurențiu Reghecampf, promisiuni mari pentru Gigi Becali

„Nu am vorbit pe cât timp semnează, n-am avut eu probleme vreodată cu Reghe. E prea cuminte omul. La FCSB, dacă ai rezultate, stai cât vrei tu. Până în vară oricum e minimul, dar nu am vorbit asta.

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El mi-a zis că-l interesează doar milionul și l-am întrebat – Ce milion, măi? -, iar apoi a spus că vrea milionul de la Champions League, că nu-l interesează Europa League. El la anul va fi în Champions League. Și când omul zice așa ceva, eu ce pot să mai spun?”, s-a lăudat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu a stat deoparte de antrenorat o perioadă din cauza problemelor de sănătate, dar în ultima perioadă a urmărit tot mai atent fotbalul românesc și știe foarte bine care sunt echipele favorite la titlu în acest sezon. Nu o consideră pe FCSB una dintre aceste echipe.

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Dan Petrescu nu o vede pe FCSB favorită la titlu

mai bine de atât nu se putea. Cunoaște clubul, cunoaște patronul, a avut succes. Eu cred că e alegerea foarte bună. Are experiență, nu-i va fi ușor chiar dacă, din ce am înțeles, a spus că va câștiga campionatul ușor.

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În opinia mea, Craiova este favorită la câștigarea campionatului. Ea este campioana, este cea mai în formă echipă, cred eu. Am înțeles că a fost invers, n-a declarat patronul. Să vedem ce o să declare Reghe când vine, dar nu cred că un antrenor poate să declare așa ceva, că promite să ia un campionat.

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care promite să ia campionatul. Fotbalul nu e matematică”, a spus Dan Petrescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și