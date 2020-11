Dan Petrescu șochează: “Poate nu ne vom prezenta la meciul cu Roma”

CFR Cluj are probleme de lot înaintea partidei cu AS Roma din grupele Europa League. Dan Petrescu spune că este posibil ca ardelenii să nu se prezinte la jocul cu italienii. CFR are doar 14 jucători pe lista UEFA.

Antrenorul CFR-ului este temător înainte de partida pe care campioana României o va juca cu AS Roma, joi, de la ora 22:00, în cea de-a patra rundă din grupele Europa League.

Dan Petrescu are probleme din cauza accidentărilor suferite de fotbaliștii CFR-ului, iar antrenorul spune că se teme că nu va putea alinia o formație de start la ora meciului cu italienii.

Meciul CFR Cluj – AS Roma ar putea să nu se joace

Petrescu a spus iar că nu are suficienți fotbaliști la dispoziție pentru duelul cu echipa din Italia. Antrenorului nu-i place nici programul greu pe care îl are campioana României și se gândește la posibilitatea ca formația sa să nu se prezinte la meciul de joi cu cei de la AS Roma.

„Eu mă rog să am jucători la meciul cu Roma, în tur nu am avut. Mă rog să avem, am doar 14 jucători de câmp pe lista UEFA, în tur au fost 15. Nici nu vreau să mă gândesc la vreo accidentare sau vreun test COVID de marți, atunci nu cred că ne vom prezenta, nu vom avea jucători destui ca să ne prezentăm”, a declarat Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă.

Campioana României este pe poziția a treia în Grupa A din Europa League, cu patru puncte, tot atâtea câte are și Young Boys și cu trei mai puține ca AS Roma. Pe ultima poziție a grupei se află ȚSKA Sofia care are numai un punct. CFR-ul are un succes, un egal și un eșec în cele trei partide disputate până acum.

Problemele de lot îi pun probleme CFR-ului și în campionat

Clasamentul grupei din Europa League:

AS Roma – 7 puncte

Young Boys – 4 puncte

CFR Cluj – 4 puncte

ȚSKA Sofia – 1 punct

Pauza luată de campionatul României din cauza meciurilor echipelor naționale nu a fost pe placul lui Dan Petrescu. Chiar dacă a spus că își va lua o vacanță înainte de restartul campionatului României, tehnicianul ardelenilor nu este deloc relaxat.

Dan Petrescu este din nou nemulțumit. Antrenorul de 52 de ani are probleme de lot și declară că ar fi un ”miracol” dacă CFR s-ar impune în partida cu UTA Arad din runda cu numărul 11.

CFR a aflat când va juca meciul din 16-imile Cupei României. Duminica, pe 29 noiembrie se va disputa Poli Iași – CFR Cluj, cu începere de la ora 20:30.