Dan Petrescu știe care este cel mai periculos fotbalist al Viitorului: ”Moralul nostru este foarte bun”

CFR Cluj va juca în meciul din runda a șasea contra Viitorului. Trupa lui Hagi ocupă poziția a 14-a cu numai 5 puncte acumulate până acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru echipa lui Dan Petrescu va urma jocul de duminică contra constănțenilor. Antrenorul ardelenilor spune că trupa sa are un moral excelent după ce a ajuns în grupele Europa League, dar crede că cei de la Viitorul vor juca pe atac și vor avea o posesie bună.

Tehnicianul clujenilor spune că Gabi Iancu va fi cel mai periculos fotbalist al Viitorului: “Va fi foarte greu să facem față și în campionat și în cupele europene.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Viitorul are foarte mulți jucători interesanți”

Nu e ușor să joci la trei zile, iar lotul nostru are așa o vârstă înaintată. Nu e ușor să te refaci, îmbătrânesc de la an la an. Moralul nostru este foarte bun după această calificare.

Viitorul a avut ghinion cu Craiova, meci în care Artean a luat roșu în minutul 2. Cred că meciul ăla nu l-ar fi pierdut. Au jucat bine și cu Sepsi, dar și cu Astra. E clar că antrenorul lor spaniol știe meserie că e pasionat, doar a fost ales de Hagi și Popescu. Se vede cum joacă echipa, agresiv, posesie bună. Joacă pe atac, exact cum fac antrenorii spanioli.

ADVERTISEMENT

Cred că Viitorul are foarte mulți jucători interesanți tot timpul. Sezonul trecut, dar și sezonul acesta, Iancu a arătat foarte bine. Nu a ajuns degeaba și la echipa națională. Va fi principalul pericolul la meciul de duminică.

Cu cine va juca CFR în Europa League

Va urma o pauză pentru noi, jucătorii vor pleca la naționala mare, cât și la U21. Vom pregăti și un amical între timp, iar apoi vom juca meciuri din 3 in 3 zile”, a spus Dan Petrescu în cadrul conferinței de dinaintea jocului cu Viitorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a analizat adversarele din Europa League. Campioana României face parte din Grupa A, alături de italienii de la AS Roma, elvețienii de la Young Boys Berna și bulgarii de la ȚSKA Sofia.

Dan Petrescu este surprins de performanțele obținute de CFR Cluj: ,,Știam că adversarul este foarte puternic, chiar dacă unii nu m-au crezut. Noi primele două ocazii am marcat, și aici s-a făcut diferența. Repriza a doua a fost greu, până la golul trei. M-a deranjat golul primit, dar faptul că ne-am calificat a doua oară este extraordinar!”

ADVERTISEMENT