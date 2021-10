Dan Petrescu, după Rapid – CFR Cluj 2-0: ”Sunt supărat pe mine și pe toată echipa”. Deac, mai vehement: ”Să ne dăm două palme”

CFR Cluj a deraiat la Mioveni. Campioana ultimilor patru ani a arăta ca o echipă debusolată, care nu știe ce vrea, în fața unui adversar, arătat în primele jocuri de la revenirea în Liga 1 Casa Pariurilor.

La finalul partidei, Dan Petrescu și liderul din teren, Ciprian Deac, au căzut de acord că echipa lor a arătat rău în meciul cu Rapid.

Dan Petrescu: ”Nu putem fi invincibili, dar trebuie să câștigăm”

Deși a avut la dispoziție întreg lotul de jucători, Dan Petrescu nu a găsit formula ideală pentru a depăși un Rapid care nu mai câștigase un meci în primul eșalon din luna august.

Trioul ofensiv Deac-Alibec-Omrani a alergat în gol. Coechipierii au livrat puține mingi pentru ei, dar nici forma lor sportivă nu pare să fie la nivelul exigentului

”N-a fost cel mai bun meci al nostru, am intrat pe vârfuri, numai să jucăm, să pasăm, dar nu am făcut nimic din ce a făcut CFR-ul mare, să luptăm, să ne apărăm, să fim pragmatici.

Am avut 14 zile în care ne-am pregătit bine și uite că a venit meciul oficial și am arătat invers față de ce am făcut în pregătire. Sunt supărat pe mine și pe toată echipa. Nu putem să ne plângem de nimic, nici de arbitru, nici de vreme, de nimic.

Poate n-am știut să-i motivez așa cum trebuie. O să mai pierdem meciuri, nu putem fi invincibili, dar trebuie să schimbăm ceva să câștigăm”, a declarat Petrescu la finalul partidei.

Cirpian Deac: ”Dacă alergi poți bate orice adversar”

Mult mai vehement a fost Ciprian Deac. Omul care se confundă cu istoria recentă a clubului este de părere că CFR-ul a tratat superficial meciul și că se impune o autoanaliză severă.

”Așa-i când tratezi fotbalul cum l-am tratat noi în seara asta, te pedepsește. Vedeți ce înseamnă fotbalul în ziua de azi, dacă alergi, poți bate orice adversar, așa ne-au bătut.

Și-au dorit mai mult victoria, noi am intrat puțin pe vârfuri și asta ne-a costat. Fotbalul nu se mai joacă pe hârtie, nu-ți garantează nimeni victoria dacă ești favorit. Dacă alergi, dacă muncești, dacă te bați, așa obții trei puncte.

Trebuie să ne dăm două palme și să revenim cu picioarele pe pământ. Dacă nu vom fi la fel de serioși cum am fost anii trecuți, nu văd un rezultat pozitiv”, a declarat Ciprian Deac.