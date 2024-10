Dan Petrescu, supărat din cauza arbitrajului după CFR Cluj – Poli Iași 2-1: „Sunt greșeli mari împotriva noastră!”

Antrenorul CFR-ului a fost nervos din cauza arbitrajului și consideră că se fac multe greșeli majore împotriva echipei sale. În plus, „Bursucul” a amintit și că echipa sa nu a primit niciun penalty până în acest moment.

Dan Petrescu, supărat din cauza arbitrajului după CFR Cluj – Poli Iași

din cauza arbitrajului după victoria obținută de CFR Cluj în duelul cu Poli Iași, fiind nemulțumit pentru felul în care au fost judecate mai multe faze:

ADVERTISEMENT

„Din păcate, dacă nu greșim noi, greșește arbitrul. N-am vorbit deloc de arbitraj în acest sezon, dar sunt greșeli prea mari împotriva noastră. Nu poți să dai galben la primul fault, după care Kamara a jucat cu frică…

N-am vorbit deloc de arbitraj, dar meciul se îndrepta către o victorie liniștită, fără o ocazie a adversarului. Cartonașul roșu a schimbat total meciul și am riscat să rămânem fără o victorie care e foarte importantă pentru noi”.

ADVERTISEMENT

„CFR are zero penalty-uri primite până acum!”

„E bine că a venit o pauză, avem timp să-i recuperăm pe cei accidentați. Din păcate, Kamara e iar suspendat. În toate meciurile în care joacă ia galben sau roșu, nu știu ce se întâmplă.

A și luat ușor cartonașe. Normal, când ai un galben trebuie să fii mai atent. Oricum, jucătorii merită felicitați, nu a fost ușor, Iașiul e o echipă foarte bună, care se va bate la play-off”, a .

ADVERTISEMENT

„E clar că marcăm foarte multe goluri, dar la apărare suferim. Hențul ăsta se dă când se vrea. Ca o statistică, CFR are zero penalty-uri primite până acum”, a mai spus antrenorul CFR-ului.

, a fost bucuros după victoria cu Poli Iași, simțindu-se descătușat: „N-am de ce să-mi dau o notă acum, trebuie să o țin așa, să muncesc cum am muncit până acum și voi avea evoluții mai bune decât până acum.

ADVERTISEMENT

Mereu e loc de mai bine, chiar mă simt bine, mă simt fericit la Cluj. E important să marchez, dar importante sunt victoriile. Când ești la un club atât de mare cum e CFR, trebuie să câștigi meciurile”.

„Toți am greșit la acel meci, e important că acum am câștigat și că ne-am luat revanșa. Eu vreau să fiu mai bun de la an la an, vreau să producă echipa, iar eu să fiu acolo și să marchez mereu”, a mai spus Louis Munteanu.