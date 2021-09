Dan Petrescu, supărat pe lista UEFA și cea din Liga 1: „Dacă puteam pune mai mulți jucători, Budescu venea și Itu nu mai pleca!”

Antrenorul CFR-ului a spus că dacă i s-ar fi permis un număr mai mare de jucători, campioana României l-ar fi adus pe Constantin Budescu și nu l-ar fi împrumutat pe FANATIK în exclusivitate.

Dan Petrescu a vorbit și despre meciurile jucate de România cu Islanda și Liechtenstein, declarând că se așteaptă la un rezultat pozitiv și împotriva Macedoniei de Nord, dorința cea mai mare a lui fiind victoria și revenirea fără accidentări a lui Cristi Manea și Mario Camora de la națională.

Dan Petrescu, supărat pe lista UEFA și cea din Liga 1

pentru numărul redus de jucători pe care are voie să-i pună pe lista UEFA, dar și cea din Liga 1, spunând că a renunțat la aducerea unui atacant din acest motiv.

Mai mult, tehnicianul a recunoscut că l-ar fi adus pe Constantin Budescu la CFR Cluj dacă nu ar fi fost listele cu numere limitate de fotbaliști, păstrându-l și pe Cătălin Itu la echipă:

„Problema mea e numărul de jucători care pot fi înscriși pe lista UEFA și pe lista din campionat. Părerea mea e că e prea mică. Nu am dat pe nimeni afară, eu nu l-am văzut pe Arlauskis până azi, nu știu unde e.

A fost nevoie să dau lista UEFA și am trecut trei portari. Dacă el nu a considerat să mă sune pe mine, e treaba lui, știu că e prin Lituania, dar n-am avut nicio problemă cu Arlauskis.

Noi am schimbat până azi lista asta, de n-am mai înțeles nimic. Eu mai voiam să iau un atacant, acum că s-a accidentat Alibec.

Am vorbit, eram înțeleși, dar nu am avut unde să-l pun pe listă și nu l-am mai luat. Mie îmi place să am cât mai mulți pe listă, să se bată pentru un loc de titular”.

„Nu avem loc nici în cupele europene, nici în campionat. Eu dacă eram la CFR Cluj, și Rondon nu plecau, știți că eu sunt pentru jucători cu experiență.

Și pe Itu l-aș fi ținut, dar a fost lista, de-aia l-am dat împrunmut. Am citit și eu, dar cum l-am văzut pe Omrani pare fericit și concentrat, n-am vorbit nimic cu el, dar nu cred că pleacă”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

„Dacă aveam loc pe listă, îl luam și azi pe Budescu!”

„Patronul echipei m-a întrebat dacă nu aș vrea să-l aduc înapoi pe Culio. Am vorbit cu el, nu m-a mințit niciodată în carieră și mă poate ajuta nu numai ca jucător, ci și ca spirit.

Eu nu vreau să vorbesc prea mult, dar Culio aleargă cel mai mult dintre toți, o să-l vedeți la meciuri.

Fiecare meci din Conference League pe care-l câștigăm, ne aduce 500.000 de euro. Dacă aveam loc pe listă, îl luam și azi pe la CFR Cluj. Un jucător ca Budescu e bun oricând.

La noi nu cred că mai vine nimeni, 99,9% nu mai vine nimeni, nu mai negociem cu nimeni”, a continuat .

„Anul ăsta e de băgat în seamă și Botoșani și Craiova și Rapid. Cealaltă Craiova poate intra în play-off, dar nu se poate bate la titlu.

Pentru campionatul României, Luckassen e o venire foarte bună, a făcut o alegere bună Sepsi”, a spus Dan Petrescu despre revenirea lui Kevin Luckassen în Liga 1, FANATIK.

Dorințele lui Dan Petrescu legate de naționala României

Dan Petrescu își dorește o , dar și ca Mario Camora și Cristi Manea să se întoarcă sănătoși la lot: „Eu zic că avem un lot mai bun, stăm la mâna noastră.

Am vorbit azi cu Manea și i-am spus că a văzut DVD-uri cu mine când urcam și marcam. Mă rog să bată România și să vină sănătoși Manea și Camora”.

„Cred că Markovic va juca atacant, dacă tot l-a adus. Eu zic că dacă va fi titular, ne va surprinde pe toți. Nu-i dau sfaturi lui Mirel, eu îmi doresc să câștige”, a mai spus tehnicianul.