Dan Petrescu, suspendare drastică după scandalul monstru făcut la CFR Cluj – U Craiova! Ratează inclusiv meciul cu FCSB și plătește și o amendă consistentă

Atunci, antrenorul echipei din Gruia a solicitat mai mult decât vehement, în zadar, acordarea unui penalty pentru ardeleni.

Trei etape de suspendare și 5000 de lei amendă pentru Dan Petrescu după evenimentele de la meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3! Ratează inclusiv duelul cu FCSB

Întrucât nu s-a întâmplat cum a dorit el, cel poreclit „Bursucul” a început să devină foarte agresiv la nivel verbal la adresa „centralului”, fiind ținut cu greu în momentele respective de către colaboratorul său Cristi Panin.

Mai mult, tehnicianul a continuat în aceeași manieră și după ce a primit cartonașul roșu și a refuzat timp de mai multe zeci de secunde să părăsească zona din jurul băncii sale și abia după acest interval de timp a urcat în tribună.

Astfel, în mod evident, el a ajuns în atenția Comisiei de Disciplină din cadrul FRF din cauza acelui episod. Iar în cursul zilei de miercuri și-a aflat pedeapsa.

a primit o suspendare de trei etape și urmează astfel să nu își poată conduce echipa la meciurile cu FC Botoșani și FCSB de pe teren propriu și cu Oțelul Galați din deplasare. De asemenea, antrenorul lui CFR Cluj a fost și amendat cu suma de 5000 de lei.

„FC CFR 1907 Cluj vs. Universitatea Craiova – Eliminare Petrescu Dan Vasile (antrenor gazde) – În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei”, a fost decizia furnizată de Comisia de Disciplină în această speță.

Antrenorul ardelenilor a făcut scandal și după partida contra lui Braga din Europa League

Ulterior acelui episod, Dan Petrescu a mai fost implicat într-o situație de acest gen, la finalul meciului din Gruia cu Sporting Braga din preliminariile Europa League, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 1-2.

Atunci, la conferința de presă, el a contestat din nou foarte vehement arbitrajul din acea partidă, după ce a considerat că echipa sa a fost privată de un penalty în repriza a doua, ca urmare a unui duel între Bosec și Zalazar.

„Sunt supărat pe rezultat. Faptul că nu am obținut cel puțin un egal… Astăzi meritam cel puțin un egal. După un asemenea arbitraj, să mă suspende și 10 etape, să facă ce vor ei. Eu nu am mai văzut așa ceva.

Tot meciul a fost aşa pro-Braga, totul! De la primul galben pe care l-a dat la noi, nu am înțeles nimic. Dacă alea nu sunt penalty-uri, eu nu mai înțeleg fotbalul. Nu ne mai bagă nimeni în seamă. N-am mai văzut aşa arbitraj”,