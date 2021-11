În minutul 70 al partidei CFR Cluj – Academica Clinceni, Denis Alibec a plecat de pe banca de rezerve fără să ceară permisiunea antrenorului Dan Petrescu.

Dan Petrescu „taie în carne vie”: Denis Alibec, exclus din lotul lui CFR Cluj

Potrivit , în urma gestului de indisciplină avut de Denis Alibec în timpul partidei cu Academica Clinceni, Dan Petrescu a decis să-l excludă pe atacant din lotul CFR-ului.

Atacantul, împrumutat în această vară de CFR Cluj de la Kayserispor, nu pare să fie pe placul lui Dan Petrescu. Dovadă fiind minutele de joc puține primite de Alibec din partea „Bursucului”, în ultima perioadă.

Denis Alibec nu a bifat niciun minut în partida cu Academica Clinceni. Iar, în meciul precedent, cel pierdut în fața celor de la Randers, 1-2, Alibec a jucat doar 19 minute.

Explicația lui Denis Alibec

Denis Alibec susține că a plecat de pe banca de rezerve pentru a merge la toaletă. Ulterior, acesta ar fi revenit, la gard, lângă banca de rezerve.

„Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă. Nu a fost nimic”, a declarat Denis Alibec, pentru .

a fost adus la CFR Cluj de Marius Șumudică, în această vară, sub formă de împrumut, de la Kayserispor. Contractul de împrumut urmează să expire la finalul actualului sezon.

Dan Petrescu, conflict asemănător cu Gabriel Debeljuh

Dan Petrescu a avut un scandal asemănător și cu Gabriel Debeljuh. Luna trecută, atacantul croat a fost exclus din lot, din cauza unor „abateri repetate”, așa cum Dan Petrescu a anunțat.

„La mine, dacă nu e disciplină, nu ești în program și ai abateri, n-ai ce să cauți la prima echipă. Fără disciplină nu accept să lucrez cu niciun grup.

Au fost abateri repetate ale lui Debeljuh. E o problemă internă, dar eu am decis ca el, o perioadă, să nu mai facă antrenamente cu echipa mare.

Orice jucător care face probleme n-are ce căuta la echipă. Dacă va continua așa, nu va reveni. Dacă el va avea o atitudine bună și va înțelege că a greșit, va fi reprimit”, spunea Dan Petrescu, după ce l-a exclus din lot pe Gabriel Debeljuh.

Însă, , după o scurtă perioadă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Recent, s-a vorbit, în spațiul public, despre faptul că Dan Petrescu ar fi avut un conflict și cu Emmanuel Culio.