Dan Petrescu, taxat dur după ce a plecat de pe bancă înainte de finalul meciului Sepsi – CFR Cluj: „Sunt niște lucruri…”. Video

Antrenorul campioanei României a plecat cu un minut mai devreme de finalul meciului spre vestiare, salutându-l pe Cristiano Bergodi, dar și pe Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, care coborâse pentru a se bucura alături de jucători.

Dan Petrescu, taxat dur după ce a plecat de pe bancă înainte de finalul meciului Sepsi – CFR Cluj

dur de către Basarab Panduru după ce a plecat de pe banca tehnică înaintea finalului meciului din semifinalelel Cupei României Betano dintre Sepsi și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Tu pleci în timpul meciului la vestiar? Ce înseamnă plecările astea? E lipsă de orice… Coboară patronul, stă pe-acolo… sunt niște lucruri la noi…

O să caut o filmare de la o finală de SuperBowl, atunci când un patron a coborât în teren pentru a se bucura alături de jucători și ceilalți au întors scorul în 2 minute”, a fost reacția dură a lui Basarab Panduru, la TV .

ADVERTISEMENT

„Nu mă așteptam să joace așa CFR-ul!”

Basarab Panduru a continuat și a vorbit despre meciul , recunoscând că nu se aștepta ca elevii lui Dan Petrescu să evolueze slab, mai ales că au jucat mai mulți titulari: „Nu mai spun nimic, ce să spun?

Nu ai ce, poţi să fii expertul lui peşte prăjit, nu ai ce sa găseşti, doar să vorbeşti despre Sepsi şi ce nu a jucat CFR. Nu mă aşteptam la rezultatul ăsta. Credeam că joacă cu echipa bună, nu au putut juca cu cei trei accidentaţi doar”.

ADVERTISEMENT

„Ma aşteptam să bage ce e mai bun, că e luni meciul de campionat şi pentru că, dacă nu câştigi Cupa, s-ar putea să ai o problemă, locul patru nu mai duce în cupele europene, s-ar putea să ieşi”, a mai spus „Pandi”.

De cealaltă parte, Laszlo Dioszegi a fost entuziasmat după victoria jucătorilor săi, explicând că a fost emoționat înaintea confruntării: „Dacă pierdeam astăzi puteam să zicem că a fost un sezon ratat. În play-off am pierdut toate meciurile la limită. Nu am fost inferiori la niciun meci. Dacă aveam puțină șansă și dăruirea pe care am avut-o astăzi puteam avea rezultate mult mai bune.

ADVERTISEMENT

Suntem mulțumiți. Pe 24 mai o să fie o finală adevărată, va fi cupa pe masă. Nu am nicio dorință de adversară, dacă băieții vor juca serios ca astăzi, avem o șansă. Ambele echipe sunt bune, trebuie să luptăm din primul până în ultimul minut”.

ADVERTISEMENT