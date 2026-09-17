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Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la FCSB. Video Exclusiv

Dan Petrescu se simte tot mai bine și a fost surprins pe o terasă din București, alături de soție și mai mulți prieteni. În fotbalul românesc se vorbește tot mai des despre revenirea „Bursucului”.
Flaviu Popa
17.09.2026 | 18:00
Dan Petrescu tot mai aproape de revenirea in fotbal Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la FCSB Video Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dan Petrescu, văzut pe o terasă
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Dan Petrescu a fost surprins pe o terasă din București de FANATIK. „Bursucul” a luat masa cu soția și mai mulți prieteni, printre care Răzvan Raț, la restaurantul Olivetto, unul dintre cele mai în vogă din București. În imagini se vede cum Dan Petrescu și-a recăpătat forma de altă dată și pare un om schimbat mult în bine.

Dan Petrescu a fost surprins pe o terasă din București și arată tot mai bine: a râs și s-a distrat cu prietenii

Antrenorul este în formă de zile mari: zâmbitor, vesel și pus pe glume, semn că a trecut peste problemele de sănătate care l-au scos de sub lumina reflectoarelor acum mai bine de un an. Dan Petrescu arată bine și pare pregătit de revenirea în antrenorat, însă nu este niciun secret că medicii i-au recomandat să stea liniștit o perioadă.

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De altfel, Dan Petrescu este tot mai prezent și la meciuri în Superliga, fiind surprins în lojă la diverse partide, mai mult sau mai puțin interesante. Cert e că „Bursucul” a avut probleme de sănătate și slăbise vizibil, deși nu a vorbit niciodată deschis despre problemele sale. Cert e că acum Dan Petrescu arată foarte bine și pare că a trecut peste momentele grele.

Cu toate că patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a declarat de mai multe ori în acest an că-l va readuce pe Dan Petrescu pe banca celor de la CFR Cluj, se pare că șansele sunt mult mai mari ca Petrescu să aleagă FCSB-ul. Deja a fost invitat acolo, public, de fostul său jucător Karlo Muhar și este „curtat” inclusiv de Gigi Becali, cu care se consultă uneori telefonic în chestiuni fotbalistice.

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Dan Petrescu antrenor la FCSB? Ce crede Mihai Stoica, oficial al echipei lui Gigi Becali

Mihai Stoica, oficial al celor de la FCSB, nu dorește să comenteze această ipoteză, deși nu o respinge din start. Cert e că medicii i-au recomandat lui Dan Petrescu să se întoarcă „în iarbă” doar din 2027, practic din sezonul viitor.

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Dan Petrescu poate să antreneze din vara anului viitor (n.r. 2027). Atunci vrea să preia o echipă. Nu se discută altă perioadă în care să înceapă. Să vedem, să trăim până vara anului viitor. Nu e corect acum să vorbesc despre ce se va întâmpla în vara anului viitor, când noi nu știm ce se va întâmpla în toamna anului acesta”, a declarat Mihai Stoica pentru FANATIK.

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Mult mai optimist este Mihai Pintilii, plecat la Levadiakos. „Este posibil orice. Nu știi niciodată, asta nu depinde de tine, ci de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui MM (n.r. Mihai Stoica) sau a lui Gigi Becali. Eu cred că (n.r. Gigi Becali) are puterea de convingere”, a declarat Pintilii la Digisport. Până își va alege un nou loc de muncă, un singur lucru e clar: Dan Petrescu și-a revenit și e gata să își mai treacă cel puțin un titlu câștigat în CV.

Dan Petrescu o duce tot mai bine!

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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