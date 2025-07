Dan Petrescu trage un semnal de alarmă înainte de Supercupa cu FCSB: „Chiar nu înțeleg”

CFR Cluj și-a făcut stagiul de pregătire în Austria, timp în care a disputat 4 partide amicale, ultima fiind o victorie cu Debrecen. La finalul cantonamentului, Dan Petrescu a făcut o analiză despre perioada petrecută departe de țară. Primul meci oficial al „feroviarilor” va fi cel din Supercupă, de pe 5 iulie.

CFR Cluj, rezultate bune în cantonamentul petrecut în Austria

În cele 4 partide amicale disputate în Austria, , iar duelul cu Grazer AK s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Dan Petrescu s-a arătat mulțumit de cum au arătat elevii săi și a transmis că echipa seamănă puțin cu cea de anul trecut.

ADVERTISEMENT

„A fost un joc reușit. A fost un adversar destul de bun. Cred că am dominat meciul de la început de la final, puteam să înscriem mai mult, dar am avut foarte multe ratări. Mă bucur că am marcat două goluri și nu am primit în continuare gol. În ultimele două meciuri nu am primit gol, iar acest lucru este foarte bun.

Semănăm puțin cu echipa de anul trecut, marcăm mult, am și primit goluri în amicale. Am avut și probleme de lot, Nkololo nu a putut juca deloc în amicale. Kamara abia a revenit, Ilie și Munteanu abia au revenit, Simao a intrat acum pentru prima dată (n.r. – cu Debrecen)”, a declarat Dan Petrescu pentru pagina oficială de Facebook a CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, nemulțumit de locația unde se joacă Supercupa cu FCSB

În continuare interviului, Dan Petrescu a recunoscut că meciul din Supercupă este extrem de greu și că e nemulțumit de faptul . Conform regulamentului FRF, Supercupa se dispută pe stadionul ales de campioană.

„Am încă 3-4 zile să mă decid cum va arăta echipa cu FCSB. E clar că regula Under nu ne mai ajută anul acesta. Anul trecut am fost buni. Va fi o problemă acolo. Va fi un meci foarte greu în Supercupă. Aș fi vrut să joc pe un teren neutru, nu acasă la adversari. Nu înțeleg de ce se joacă acasă la ei.

ADVERTISEMENT

Dacă era așa, poate era mai bine, dar noi trebuie să mergem să jucăm, să câștigăm trofeul. Suntem CFR Cluj și doar nu mergem acolo să ne plimbăm”, a completat Dan Petrescu.