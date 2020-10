Dan Petrescu, un car de nervi după remiza cu FC Viitorul: ”Dacă era VAR aveam 3 penalty-uri”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost un car de nervi la finalul remizei cu FC Viitorul din etapa a șasea din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul clujenilor reclamă faptul că formația sa ar fi trebuit să primească mai multe penalty-uri și cere încă o dată aducerewa sistemului VAR în campionatul intern.

”Bursucul” le-a luat apărarea arbitrilor care greșesc, dar în același timp l-a criticat pe centralul Marcel Bîrsan pentru multitudinea de cartonașe galbene dicatate jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Remiza cu FC Viitorul l-a înfuriat pe Dan Petrescu

”Viitorul a ajuns la poartă? Am stat la ei în careu, am avut multe penalty-uri, dar nu sunt supărat pe arbitru. Sunt supărat că nu avem VAR. Dacă aveam, se uita arbitrul și aveam trei penalty-uri. Nu are băiatul nicio vină, el nu poate să vadă tot”, a declarat Dan Petrescu după remiza cu FC Viitorul.

”Kazahstanul are VAR și în Liga 2. Nici ieri nu a avut nicio vină Radu Petrescu, trebuia să aibă VAR. Nu a vrut să intre mingea în poartă, jucătorii au evoluat foarte bine. Am luat 10 galbene și nu știu pentru ce. Băieții au avut atitudine, dar nu a venit golul.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce să mai inventăm la CFR Cluj? Facem minuni pe aici, e al doilea an la rând când ajungem în grupele Europa League. La cum a început cealaltă echipă, care e pe primul loc, e greu să luăm titlul. Dar dacă vine VAR-ul am mare încredere. Latovlevici nu știu dacă e jucătorul nostru, dar și el nu a mai jucat de mult”, a spus Petrescu.

Viitorul – CFR Cluj 1-1 s-a jucat în etapa a 6-a din Casa Pariurilor Liga 1. Dobrogenii au deschis repede scorul, prin Luckassen (7), însă au fost egalaţi după pauză, din penalty, prin Deac (54). Campioana României ocupă locul 3, la şase puncte în spatele Universităţii Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din 2 octombrie că fundașul Iasmin Latovlevici (34 de ani), aflat de mai mult timp în atenția campioanei, este foarte aproape să bată palma cu oficialii din Gruia.

Dan Petrescu a ajuns cu CFR Cluj în grupele Europa League, iar autoritățile se pregătesc să îi dea un premiu pentru modul cum a promovat orașul. După ce a câștigat un nou mandat de primar, Emil Boc a propus ca tehnicianul să devină cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Decizia se va lua în următoarea ședință a Consiliului Local.

ADVERTISEMENT